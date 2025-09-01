Así son las madres de Cádiz según la inteligencia artificial: el vídeo viral que representa los estereotipos en España

La inteligencia artificial no conoce límites. Esta especie de 'gurú digital' ha vuelto a revolucionar las redes sociales. En esta ocasión ha sido a base de estereotipos sobre cómo se ven las madres españolas según la IA. Sevilla, Madrid, Extremadura, Almería, Bilbao, Valladolid, Barcelona y Cádiz, entre otras localizaciones españolas.

Un vídeo que dura menos de 50 segundos pero que ha revolucionado las redes sociales con las imágenes creadas por la inteligencia artificial. “La de Barcelona no lleva pañuelo en la cabeza, la IA falla estrepitosamente”, señala una usuaria de Instagram. “A la de Extremadura le ha faltado ponerle una gallina en el otro brazo. ¡Vaya tela! Aquí somos humildes, trabajadores, de campo, pero también nos arreglamos de vez en cuando” o “Soy yo o ¿en Cádiz viven más felices?”, han sido algunos de los comentarios que ha recibido la publicación en cuestión de @laliada.es.

Algunos se sienten reflejados con estas imágenes “realistas”, mientras que otros se han sentido ofendidos porque no les representa. Porque otra cosa no, pero la diversidad de opiniones está a la orden del día en las redes sociales y, con los estereotipos que lanza la inteligencia artificial, el debate está servido.

Una de las más ideales es la que representa la madre de Cádiz, generando opiniones positivas sobre su aspecto alegre y desenfadado. La IA la ha recreado luciendo un vestido de verano muy colorido y paseando entre las encaladas calles típicas de un pueblo blanco gaditano repleto de macetas con flores durante el atardecer. ¿Qué opinas de este tipo de vídeos? ¿Te ves reflejada en ella?