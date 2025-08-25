“Estas cosas solo pasan en Cádiz”, el vídeo viral que muestra cómo se divierten en la playa de La Caleta

Si estás buscando una playa para descansar, la playa de La Caleta no es tu lugar. Aquí la diversión está asegurada. Es la playa de Cádiz por excelencia, la que no duerme. Ya lo advierte David Álvarez en sus redes sociales: “Si quieres diversión, alegría y felicidad solo tienes que venir a la playa La Caleta y te lo pasarás en grande bailando y disfrutando con mi actuación. No te lo pienses más y ven a pasártelo muy bien".

Las actuaciones playeras de David no dejan indiferente a nadie. Debajo de la sombrilla, junto a un altavoz y micrófono en mano, ameniza las tardes de playa; incluso se arranca a bailar y a levantar a los bañistas de sus sillas. Algunos le conocen como David Karaoke playero.

Tal y como se puede ver en el vídeo compartido por el Patronato de Turismo de Cádiz, @cadizturismo, en sus redes sociales, así son algunos de los momentos más divertidos que se viven en la playa de La Caleta. “Estas cosas solo pasan en Cádiz", afirma la creadora de contenido @viajandodo que ha inmortalizado estos momentos tan divertidos que se viven en la playa de La Caleta gracias a David.