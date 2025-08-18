La playa de Cádiz que “no duerme” por la ola de calor: “Son las diez y media y todavía está petada”

La intensa ola de calor que se está viviendo en Cádiz tiene a los vecinos y visitantes sin respiro. Las elevadas temperaturas durante el día provocan que tengan que buscar un refugio para refrescarse y resguardarse del calor, pero cuando llega la noche esta sensación se mantiene.

En lugar de sentir alivio y “poder respirar”, la noche también se vuelve complicada porque en las casas no se puede estar. Así que, como alternativa, no hay nada mejor que quedarse hasta por la noche en la playa. Uno de estos rincones favoritos para refugiarse es la playa de La Caleta, que se ha convertido estos días en el epicentro de las noches en vela durante la ola de calor que azota la provincia.

Lo que era echar el día en la playa y quedarse hasta el atardecer, ahora se ha transformado en un refugio nocturno donde todos buscan un respiro frente a las elevadas temperaturas. Así lo ha reflejado @viajandodo en un vídeo de Instagram, en el que se puede ver esta playa gaditana a las 22:30 horas como si fueran las tres de la tarde.

“Las 22:30 horas de la noche y la playa aún petada. Así se sobrelleva la ola de calor en Cádiz también con temperaturas récords”, ha expresado en en su Instagram. La cercanía de esta playa gaditana al casco histórico hace que esta sea una de las más visitadas y de las favoritas para disfrutar de ella hasta la noche. Aunque la playa de La Caleta no es la única que no duerme en la costa gaditana, pues en días extremos de calor es habitual que los bañistas estiren su jornada playera hasta la noche, sobre todo las que cuentan con paseos marítimos como La Victoria, Valdelagrana o La Barrosa, en Chiclana.