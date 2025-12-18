Así será el primer Belén Viviente de este pueblo de la Costa de Cádiz: en el patio de La Chanca y a unos pasos del mar

Este fin de semana volverán a celebrarse algunos Belenes Vivientes en la provincia de Cádiz. El Gastor, Ubrique, Coto de Bornos, Benamahoma y Espera, serán los pueblos de la Sierra de Cádiz donde podrás disfrutar de una de las mayores tradiciones navideñas donde destaca la implicación vecinal en estas recreaciones.

Sin embargo, la Costa de Cádiz también vivirá este fin de semana una jornada repleta de tradición. Y es que, Conil de la Frontera, celebrará este viernes, 19 de diciembre, y sábado, 20 de diciembre, su primer Belén Viviente en el patio de La Chanca. Esta nueva fecha se debe a que por razones meteorológicas tuvo que posponerse, así que no dejes pasar la oportunidad de disfrutar de este primer Belén Viviente de Conil.

La recreación será ambos días, de 16:00 a 21:00 horas en el patio de La Chanca. Este espacio se encuentra a las espaldas del recinto cultural Santa Catalina, en pleno casco histórico de la localidad y corazón de las actividades navideñas de este 2025. El Museo Almadraba, la Nave de la Sal, la Biblioteca Municipal y la Delegación Municipal se encuentran alrededor de este patio donde se celebrará el primer Belén Viviente de Conil.

Además, su cercanía a la playa de Los Bateles invita al visitante a pasear por este entorno natural y disfrutar de la brisa del mar en invierno. Un pueblo costero donde la Navidad se siente diferente, pero repleta de tradición y costumbres entre sus calles blancas del casco histórico.