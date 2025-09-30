Septiembre no puede acabar sin antes disfrutar de uno de los atardeceres más impresionantes de la costa de Cádiz

Los atardeceres de septiembre en la costa de Cádiz son un espectáculo único que no te podrás perder. Su luz dorada y anaranjada, en contraste con el azul del mar, salpica el paisaje de tonos rosados y púrpuras cuando se acerca la noche. Tras el verano, estas puestas de sol se convierten en una auténtica maravilla ya que hay menos aglomeraciones en las playas gaditanas.

Así que si eres un enamorado de los atardeceres no queremos que acabe septiembre sin que descubras un rincón muy especial para poder contemplar esta bella estampa. Para ello, tendrás que dirigirte hasta Chiclana de la Frontera, concretamente hasta la zona de costa entre La Barrosa y Sancti Petri, para poder disfrutar de un espectáculo inolvidable.

Ha sido este vídeo viral compartido por el alcalde de Chiclana, José María Román, el que ha desvelado este rincón tan especial. Un vídeo que refleja el encanto de un paisaje de película en el conocido como mirador ‘El Ánfora’, situado en la calle Estuario 34. Un lugar mágico que, para quienes les apasione la fotografía, encontrarán la inspiración que necesitaban para conseguir unas espectaculares fotografías.

En esta zona de acantilados podrás descubrir varios miradores, pasear por este frondoso pinar y disfrutar de unas vistas espectaculares al Castillo de Sancti Petri. Un mirador desde donde conseguir una perspectiva diferente de una de las playas más impresionantes de la costa de Cádiz.