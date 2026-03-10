Este es el sendero azul más exclusivo de la costa de Cádiz este 2026: con vistas a la playa de La Barrosa, el Castillo de Sancti Petri y junto a los hoteles más lujosos

Si de algo puede presumir la provincia de Cádiz es de contar con un amplio abanico de rutas y senderos para todos los gustos y niveles. En esta ocasión hablaremos de los Senderos Azules, un programa gestionado y promocionado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), que premia y reconoce la conservación, recuperación y mantenimiento de senderos e itinerarios, transformados en valiosos recursos para la interpretación y la educación ambiental, así como para el disfrute de la naturaleza, a través de la realización de actividades recreativas, educativas, deportivas y turísticas sostenibles.

Este 2026 la provincia de Cádiz ha sido distinguida con un total de ocho senderos azules, entre los que se encuentra el Sendero del Acantilado, Marismas del Barbate y Torre de Meca (Barbate), el Corredor Verde Costa Ballena (Chipiona), Camino Natural Vía Verde Rota y Red de Senderos y Pasarelas Litorales de Rota (Rota), Arroyo de la Alhaja (San Roque) y el Sendero Novo Sancti Petri (Chiclana).

En el caso de este último, podríamos decir que es uno de los más exclusivos de la costa de Cádiz por su ubicación y el entorno en el que se encuentra. Según los paneles informativos que podrás encontrar a tu paso, te indica que desde aquí podrás disfrutar de vistas a la playa de La Barrosa, al Castillo de Sancti Petri y a la Torre del Puerto. Además, presume de un entorno natural en el que predomina el enebro marítimo y la presencia del camaleón, así como la privilegiada ubicación como corredor migratorio de las espátulas.

Desde este sendero podrás acceder a la playa de La Barrosa / Ana Cristina Ruiz

Detalles de la ruta del Sendero Novo Sancti Petri

Su dificultad es baja, consta de 1.410 m de ida y una duración de unos 40 minutos. Tal y como hemos especificado, este sendero se desarrolla en paralelo a la playa de La Barrosa y a los mejores hoteles de la zona. Durante su recorrido podrás disfrutar de especies autóctonas como sabinas, lentiscos, carrascas, pinos piñoneros y el enebro marítimo.

En lo que a fauna se refiere, en el recorrido del sendero, podrás distinguir todos los eslabones de la cadena trófica de un sistema dunar, desde la culebra de escalera, como primer depredador, hasta los escarabajos, insectos, antípodos, etc. Especial mención merece el camaleón (Chamaeleo chamaeleo), que vive en arbustos y pinos, por ser especie de interés comunitario con protección estricta.

En el paseo por el sendero se puede disfrutar de unas vistas magníficas, desde el punto de vista estético, de la playa de La Barrosa, en la que se funden los tonos ocres, azules y verdes que ofrece nuestra playa, y en el horizonte, el Castillo de Sancti Petri, fortaleza del siglo XVI, que parece flotar en el agua. El sendero finaliza en la Torre del Puerco, torre vigía del siglo XVI (Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento), cuya principal función era la de vigilancia militar, aunque también sirvió para controlar el paso de los atunes por la costa. Fue testigo de la Batalla de Chiclana de 1811, y en la actualidad es utilizada como observatorio del corredor migratorio de más de 15.000 espátulas (Platalea leucorodia), que cada año pasan por la playa de La Barrosa provenientes de los Países Bajos y con dirección a África.