Barbate renueva sus tres senderos azules este 2026: paraísos naturales rodeados de pinares, acantilados y marismas frente al mar

Los senderos del Acantilado, Marismas del Barbate y Torre de Meca han sido reconocidos un año más con el galardón Sendero Azul 2026, otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), consolidando así la apuesta del municipio por la sostenibilidad, la conservación del patrimonio natural y el uso público responsable de su entorno.

Esta edición se han galardonado 194 senderos en toda España, distribuidos en 12 comunidades autónomas y 1 ciudad autónoma, superando los 1.200 kilómetros de itinerarios reconocidos. Desde la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente se destaca el importante trabajo técnico y administrativo desarrollado para la consecución y renovación de estos distintivos, cuya gestión ha sido tramitada por la empresa Innobar.

La delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Gema Rivera, ha mostrado su satisfacción por este nuevo reconocimiento, declarando que “la renovación de los tres Senderos Azules de Barbate es una magnífica noticia para nuestro municipio. Supone el respaldo al trabajo constante que realizamos en la conservación, mantenimiento y puesta en valor de nuestros espacios naturales, apostando por un modelo de turismo sostenible y de calidad”.

Rivera ha añadido que “estos galardones reconocen la belleza de nuestro entorno, la gestión responsable, la señalización adecuada, la educación ambiental y el compromiso con la mejora continua que exige el programa Sendero Azul”. En este sentido, el Ayuntamiento de Barbate reafirma así su compromiso con la protección y promoción de sus recursos naturales, entendiendo que los senderos son espacios clave para la educación ambiental, la actividad física saludable y el desarrollo turístico sostenible del municipio.

Sendero del Acantilado

Si quieres descubrir los senderos azules de Barbate, te proponemos comenzar por el Sendero del Acantilado, un recorrido que va desde la playa de la Yerbabuena por los acantilados de Barbate, hasta Los Caños de Meca. A mitad del camino llegarás a la antigua torre de vigilancia, Torre del Tajo, desde donde podrás disfrutar de unas increíbles vistas al Atlántico. El gran atractivo de esta ruta son sus elevados acantilados de más de cien metros de altura sobre el nivel del mar. El recorrido de este sendero tiene una duración de unas dos horas y media, es de dificultad baja y una longitud de 7 km.

Sendero del Acantilado, presidido por la Torre del Tajo / Ana Cristina Ruiz

Sendero Marismas del Barbate

El segundo sendero azul de Barbate que ha vuelto a ser reconocido este año es el Sendero Marismas del Barbate. Un lugar único donde podrás descubrir un ecosistema tan singular como es la marisma. Está enmarcado dentro del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate y dentro de sus límites están las antiguas dunas repobladas de pinos, el acantilado y su franja marina. Es parte de las marismas por donde recorre este sendero en el que habitan numerosas aves y especies.

Sendero Marismas del Barbate / Juan Daza / Barbate Turismo

Sendero Torre de Meca

El último de los senderos azules que te invitamos a descubrir en Barbate es el conocido como Sendero Torre de Meca, donde se encuentra una torre almenara del siglo XVII y un mirador sobre el Tómbolo de Trafalgar. Son algo más de 2 km de recorrido de ida y de dificulta baja. Su conexión con otros senderos permite vivir el pinar más extenso de la provincia de Cádiz y comprobar el porqué de su declaración como espacio natural protegido.

Vistas del Tómbolo de Trafalgar desde el sendero / FCO. G. REVUELTA/WIKILOC

La Torre de Meca, con casi once metros de altura, se alza a ciento setenta y tres metros de altitud con respecto al mar. Construida en el siglo XVII, forma parte del sistema de torres almenaras que salpican la costa y que conectan visualmente. Su función era la vigilancia y la emisión de la voz de alerta ante acecho de piratas turco-berberiscos.