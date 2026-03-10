Así será la primera feria de aves, vino y sal en Chiclana: programación completa de sus rutas, catas, talleres y mucho más

Los amantes de la ornitología y la naturaleza ya tienen plan para este mes de marzo. Los días 20, 21 y 22 Chiclana celebrará la primera feria de aves, vino y sal (AVINSAL), donde pondrá en valor el ecosistema de este municipio, compuesto por playas, marismas, campiña y pinares, donde existe una gran variedad de aves migrantes y residentes.

Así que gracias a la feria AVINSAL, la plaza de las Bodegas acogerá 16 stands de las entidades participantes para dar a conocer el medio natural de Chiclana. Además de estos puntos informativos, se ha organizado un amplio programa de actividades que se desarrollarán en el poblado de Sancti Petri, en la Salina de Santa Teresa, en el Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana o en las bodegas Manuel Aragón.

Programación completa

VIERNES 20 DE MARZO

De 09:30 a 13:30 horas. Programa Libera (recogida de basuraleza y flora exótica). Lugar: Parque Natural Bahía de Cádiz.

De 09:30 a 13:30 horas. Taller de construcción y colocación de cajas-nido. Lugar : plaza de las Bodegas.

De 09:30 a 14:00 horas, de 10:45 a 12:15 y de 12:15 a 13:45 horas. A ver qué vuela. Lugar: plaza de las Bodegas.

De 10:00 a 19:00 horas. Apertura carpas y expositores en plaza de las Bodegas.

De 11:00 a 11:30 horas. Inauguración y bienvenida. Lugar: plaza de las Bodegas.

De 11:30 a 12:50 horas. Encuentro “Aves, vinos y sal de Chiclana”. Lugar: Centro de Interpretación del Vino y la Sal.

De 13:00 a 13:50 horas. Presentación de la “Guía de las aves de Chiclana”. Lugar: Centro de Interpretación del Vino y la Sal.

De 12:00 a 13:30 horas. La salina artesanal. Visita y degustación en el C.R.A. Salinas de Chiclana.

De 12:00 a 13:50 horas. Visita-degustación S.C.A. Unión de Viticultores Chiclaneros. Lugar: Bodega S.C.A. Unión de Viticultores Chiclaneros (Madera, 5).

De 17:00 a 18:30 horas. Taller de canto de aves. Lugar: plaza de las Bodegas.

De 17:30 a 19:00 horas. Cata de Sal. Lugar: plaza de las Bodegas.

De 18:30 a 20:00 horas. Cata “Vinos y ornitología, un maridaje histórico” . Lugar: Centro de Interpretación del Vino y la Sal.

De 19:00 a 22:30 horas. Fiesta de bienvenida. Lugar: plaza de las Bodegas.

SÁBADO 21 DE MARZO

De 09:00 a 13:00 horas. Salida pelágica para observación de aves marinas.

De 10:00 a 19:00 horas. Apertura Carpas y expositores. Lugar: plaza de las Bodegas.

De 10:00 a 12:00 horas. Taller infantil/juvenil de Picos. Lugar: plaza de las Bodegas.

De 10:00 a 13:00 horas. Taller anillamiento de aves y visita-degustación en Bodegas Manuel Aragón.

De 10:00 a 11:30 horas. Taller de construcción de cajas-nido para vencejos. Lugar: plaza de las Bodegas.

De 10:00 a 12:30 horas. Las aves del río Iro Ruta ornitológica. Lugar: plaza de las Bodegas.

De 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. Exposición I Concurso fotográfico AVINSAL. Lugar: Centro de Interpretación del Vino y la Sal.

De 11:00 a 13:30 horas. Ruta ornitológica por el Parque Natural Bahía de Cádiz. Lugar: C.R.A. Salinas de Chiclana.

De 11:15 a 12:30 horas. Visita-degustación Bodegas Primitivo Collantes.

De 11:30 a 13:30 horas. Visita guiada y degustación “Santa Teresa, ejemplo de recuperación de una finca salinera”.

De 15:30 a 18:30 horas. Taller de identificación de limícolas. Lugar: Parque Natural Bahía de Cádiz.

De 16:00 a 17:00 horas. Reunión de grupos locales de Andalucía SEO/BirdLife. Lugar: Centro de Interpretación del Vino y la Sal.

De 17:30 a 18:00 horas. Cata de Sal. Lugar: Plaza de las Bodegas.

De 17:00 a 18:30 horas. Encuentro: La migración de la espátula en el salto de África en la actualidad. Lugar: plaza de las Bodegas.

De 16:30 a 18:00 horas. Ponencia “Iniciación a la fotografía de fauna”. Lugar: plaza de las Bodegas.

De 18:30 a 20:00 horas. Charla coloquio "¿Para qué coño sirven las aves? Lugar: Centro de Interpretación del Vino y la Sal.

De 20:15 a 21:30 horas. Entrega de premios I Concurso Fotográfico AVINSAL y cierre de la feria. Lugar: Centro de Interpretación del Vino y la Sal.

DOMINGO 22 DE MARZO