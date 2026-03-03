Chiclana: La I Feria de Aves, Vino y Sal (AVINSAL) contará con casi medio centenar de actividades

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, presentaron hoy la amplia programación de actividades, casi medio centenar, prevista con motivo de AVINSAL, Feria de las Aves, Vino y Sal de Chiclana, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de marzo y cuyo epicentro será la Plaza de Las Bodegas.

En su intervención, José María Román destacó que “no estamos hablando de un proyecto solo del Ayuntamiento de Chiclana, sino también de aquellas empresas, asociaciones y entidades que han creído en AVINSAL y colaboran en la organización de cada una de las actividades previstas”. Por su parte, Manuela Pérez comentó que “no solo será un evento importante a nivel local, sino también nacional, después de la acogida que ha tenido en la Feria Internacional de Ornitología celebrada días atrás en Cáceres”. Y añadió que “todas las actividades son gratuitas y tenemos previsto que acudan más de 1.500 personas”.

Programación

AVINSAL comenzará el viernes 20 de marzo a las 9.30 horas con la actividad ‘Programa Libera’ (recogida de basuraleza y flora exótica), impartida por la Sociedad Gaditana de Historia Natural y destinada a escolares de 1º y 2º de ESO); el taller de construcción y colocación de cajas-nido; y el aula ornitológica impartida por Aviturismo. A las 10.00 horas abrirá al público las carpas y expositores en la Plaza de las Bodegas y una hora después será la inauguración oficial.

Ese mismo día se desarrollará el encuentro ‘Aves, vinos y sal de Chiclana’ en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal; la iniciativa ‘Villa Violeta, la playa de La Barrosa en el origen de la ornitología en Cádiz’, con la participación de Javier Ruiz y Paco Hortas del proyecto Limes Platalea; la charla ‘La recuperación de la laguna de la Paja y otros espacios endorreicos’, a cargo de Álvaro Pérez-Gómez, presidente de la Sociedad Gaditana de Historia Natural; y ‘Una propuesta de guía de senderos de Chiclana’, por Francisco Gómez Bernal; ‘El ibis eremita, especie en peligro que podemos observar en Chiclana’, impartida por Alfonso Alonso Rodríguez, coordinador del proyecto Ibis Eremita de la Sociedad Gaditana de Historia Natural; y la presentación de la ‘Guía de las aves de Chiclana’.

Por otro lado, habrá una visita y degustación en el CRA Salinas de Chiclana; una visita-degustación en la Bodega Unión de Viticultores Chiclaneros; un taller de canto de aves impartida por Agaden-Ecologistas en Acción; una cata de sal protagonizada por Sal & Viaja.; la cata ‘Vinos y ornitología, un maridaje histórico’; y la Fiesta de bienvenida en la Plaza de las Bodegas en horario de tarde-noche.

El sábado 21 de marzo, tendrá lugar una salida pelágica para observación de aves marinas, protagonizada por Birding Tarifa; será la apertura de carpas y expositores en Plaza de las Bodegas, se desarrollará un taller infantil/juvenil de Picos, impartido por SEO/BirdLife, un taller de anillamiento de aves y visita degustación en Bodegas Manuel Aragón impartido por Gosur, un taller de construcción de cajas-nido para vencejos, una ruta ornitológica y la exposición del I Concurso fotográfico AVINSAL organizado por AGAFONA.

Además, se ha programado una ruta ornitológica por el Parque Natural Bahía de Cádiz, una visita-degustación en Bodegas Primitivo Collantes, una visita guiada y degustación, titulada ‘Santa Teresa, ejemplo de recuperación de una finca salinera’ y un taller de identificación de limícolas. A estas actividades se unen una reunión de Grupos Locales de Andalucía de SEO/BirdLife; una cata de sal, el encuentro ‘La migración de la espátula en el salto a África en la actualidad’, la presentación del proyecto Limes Platalea-SGHN, la proyección del documental ‘La espátula en un mundo cambiante’, de Hilco Jansma, la ponencia ‘Iniciación a la fotografía de fauna’, la charla coloquio ‘¿Para qué coño sirven las aves?’ y la entrega de premios del I Concurso Fotográfico AVINSAL y cierre de la Feria.

Ya el domingo 22 marzo se llevará a cabo la salida pelágica para observación de aves marinas, un paseo ornitológico, un taller de anillamiento de aves y visita con degustación Bodegas Manuel Aragón, un taller infantil/juvenil de Picos y la charla ‘Conoce al Chorlitejo Patinegro y su entorno’.

Hay que destacar que todas las actividades son gratuitas, aunque con aforo limitado, por lo que será necesaria la inscripción previa en la página web municipal www.chiclana.es/avinsal.