Convocado en Chiclana el I Concurso Fotográfico AVINSAL, cuya temática es las aves del entorno

Chiclana acoge la primera edición del Concurso Fotográfico AVINSAL, cuya temática es las aves de Chiclana y la Bahía de Cádiz. Las personas interesadas en tomar parte podrán presentar sus obras desde hoy y hasta el próximo 12 de marzo. Así lo anunció la delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, y el presidente de la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza (AGAFONA), Pablo Barrena.

El 21 de marzo se darán a conocer las obras que serán premiadas en este certamen, siendo de 300 euros el primero premio, de 200 euros el segundo y de 100 euros el tercero. Además, las 15 fotografías finalistas, incluidas las galardonadas, serán expuestas los días 21 y 22 de marzo en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal.

Las personas interesadas en tomar parte pueden encontrar el formulario de inscripción y las bases del concurso en las páginas web www.chiclana.es/avinsal, www.vinoysal.es y www.agafona.com. Además, cada participante podrá presentar cinco imágenes, en formato jpg, en espacio de color Adobe RGB y estando permitido imágenes en blanco y negro y en color.

Manuela Pérez explicó que este concurso nace en el marco de la primera Feria de Aves, Vino y Sal, AVINSAL, que se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo en la Plaza de las Bodegas y diversos parajes naturales de la ciudad. “Se trata de una apuesta por la promoción turística, el patrimonio natural y el talento creativo”, señaló, destacando que los objetivos son “mostrar la vinculación de Chiclana con la naturaleza y con las aves, la biodiversidad de nuestro entorno y una apuesta más por el turismo sostenible”. Además, invitó a toda la ciudadanía a participar en este certamen.

Por su parte, Pablo Barrena destacó la variedad de aves que hay en Chiclana, en especial las que se encuentra en humedales, esteros, salinas y lagunas y aquellas que se ubican en el campo. “Este concurso sirve para mostrar esta diversidad”, apuntó, animando a la participación, “porque cuanto mayor sea mejor será la difusión de los valores de la avifauna de Chiclana y de la Bahía de Cádiz”.