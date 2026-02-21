Convocado en Chiclana el I Concurso Fotográfico AVINSAL, cuya temática es las aves del entorno
Las personas interesadas en tomar parte podrán presentar sus obras hasta el próximo 12 de marzo
El 21 de marzo se dará a conocer a las tres obras premiadas
Chiclana presentará la primera edición de AVINSAL en la Feria de Turismo Ornitológico
Chiclana acoge la primera edición del Concurso Fotográfico AVINSAL, cuya temática es las aves de Chiclana y la Bahía de Cádiz. Las personas interesadas en tomar parte podrán presentar sus obras desde hoy y hasta el próximo 12 de marzo. Así lo anunció la delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, y el presidente de la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza (AGAFONA), Pablo Barrena.
El 21 de marzo se darán a conocer las obras que serán premiadas en este certamen, siendo de 300 euros el primero premio, de 200 euros el segundo y de 100 euros el tercero. Además, las 15 fotografías finalistas, incluidas las galardonadas, serán expuestas los días 21 y 22 de marzo en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal.
Las personas interesadas en tomar parte pueden encontrar el formulario de inscripción y las bases del concurso en las páginas web www.chiclana.es/avinsal, www.vinoysal.es y www.agafona.com. Además, cada participante podrá presentar cinco imágenes, en formato jpg, en espacio de color Adobe RGB y estando permitido imágenes en blanco y negro y en color.
Manuela Pérez explicó que este concurso nace en el marco de la primera Feria de Aves, Vino y Sal, AVINSAL, que se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo en la Plaza de las Bodegas y diversos parajes naturales de la ciudad. “Se trata de una apuesta por la promoción turística, el patrimonio natural y el talento creativo”, señaló, destacando que los objetivos son “mostrar la vinculación de Chiclana con la naturaleza y con las aves, la biodiversidad de nuestro entorno y una apuesta más por el turismo sostenible”. Además, invitó a toda la ciudadanía a participar en este certamen.
Por su parte, Pablo Barrena destacó la variedad de aves que hay en Chiclana, en especial las que se encuentra en humedales, esteros, salinas y lagunas y aquellas que se ubican en el campo. “Este concurso sirve para mostrar esta diversidad”, apuntó, animando a la participación, “porque cuanto mayor sea mejor será la difusión de los valores de la avifauna de Chiclana y de la Bahía de Cádiz”.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas