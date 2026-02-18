Chiclana presentará la primera edición de AVINSAL en la Feria de Turismo Ornitológico

Chiclana estará presente en la XXI Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo en Villarreal de San Carlos (Cáceres), en pleno Parque Nacional de Monfragüe. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, José María Román, quien viajará a tierras extremeñas para presentar AVINSAL, primera feria dedicada a las aves, el vino y la sal, que organizará el Ayuntamiento en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología, los días 20, 21 y 22 de marzo.

“Chiclana tenía que estar en Monfragüe para dar a conocer AVINSAL, una apuesta de largo recorrido en donde vamos a remarcar la fuerza que tiene nuestro municipio en el mundo de las aves”, comentó José María Román, quien agradeció la cesión de un espacio en el stand del Patronato Provincial de Turismo en este evento, para incidir posteriormente en que “tenemos un potencial que es la ornitología, que no estábamos mostrando. Así, esta renace como espacio de turismo y naturaleza, que se incorpora a muchos otros segmentos que hay en el medio natural de Chiclana”.

Por su parte, la delegada de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, quiso destacar que “en AVINSAL vamos a contar con más de 40 actividades, a través de las cuales queremos poner de manifiesto la riqueza ornitológica y la biodiversidad del municipio”, a la vez que recordó que “en el entorno de la Plaza de Las Bodegas tendremos 16 stands de distintas entidades participantes, pero también contaremos con eventos en distintas bodegas.