Presentada en Chiclana ‘Avinsal’, la primera feria dedicada a las aves, el vino y la sal

El alcalde de Chiclana, José María Román, presentó recientemente ‘Avinsal’, la primera feria dedicada a las aves, el vino y la sal, que organizará el Ayuntamiento de Chiclana, en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Este evento está previsto que se celebre los días 20, 21 y 22 de marzo en la Plaza de las Bodegas y en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. Así, contará con casi medio centenar de actividades y algunas de ellas se desarrollarán en el poblado de Sancti Petri, Salinas Santa Teresa, Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana o Bodegas Manuel Aragón.

Su objetivo es difundir la riqueza ornitológica de Chiclana, sobre todo en las marismas y salinas, en su mayoría dentro del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Asimismo, también quiere recordar como la ciudad de Chiclana fue uno de los lugares en donde nació la ornitología como ciencia en la provincia de Cádiz, en concreto la finca ‘Villa Violeta’, en plena playa de La Barrosa, en donde tuvo su casa de recreo entre 1927 y 1944 el matrimonio que formaron Violeta Buck y William Hutton Riddell.

“Esta feria no nace con vocación puntual ni comercial, sino que queremos dar a conocer nuestro medio natural”, declaró el alcalde, para desvelar que “publicaremos una guía de aves para dar a conocer la avifauna que tenemos”-Asimismo, añadió que esta actividad representa “un reto muy bonito e interesante, que contribuye a dar un salto de calidad en Chiclana”.

Por su parte, Jesús Pinilla, representante de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), detalló que “en Avinsal contaremos con talleres, rutas guiadas, catas, etcétera…. Para nosotros es muy importante estar presentes en un municipio como Chiclana, que cuenta con una historia ligada al paisaje y a la ornitología, así como a los oficios tradicionales”, para agregar que “hablamos también de un turismo sostenible, que atrae a visitantes respetuosos, curiosos y con ganas de aprender y disfrutar”.

En ‘Avinsal’ tomará parte también el proyecto Limes Platalea, de la Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN), que hace ya más de una década que viene examinando el vuelo migratorio de la espátula común entre la playa de La Barrosa y cabo Roche.

También se desarrollarán sesiones del Programa Libera (Recogida de basura y flora exótica), SEO/BirdLife pondrá en marcha talleres de construcción de cajas-nidos, la empresa Aviturismo estará presente con talleres de observación de aves, la Asociación Gaditana de Fotografos de Naturaleza (Agafona) convocará un concurso fotográfico ornitológico, la empresa Birding Tarifa organizará salidas pelágicas desde Sancti Petri, entre otras empresas y asociaciones con las que se está cerrando la programación.

Igualmente, tendrán una participación activa el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, en donde se celebrarán catas, mientras que en la Plaza de Las Bodegas se situarán distintos stands y puntos informativos.