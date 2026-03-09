Qué es el gazpacho caliente: descubre cómo se prepara esta receta y saborea las más de 1.000 raciones que se repartirán en Chiclana

Si eres amante del gazpacho y cuentas los días que quedan para disfrutar de su sabor en verano, no te preocupes porque te traemos la solución. El gazpacho caliente es la versión invernal de este plato típico de Andalucía que, a diferencia del que conocemos, éste se sirve caliente.

Para poner en valor esta versión menos conocida del gazpacho, la Hermandad del Rocío y el Ayuntamiento de Chiclana, celebrará de nuevo la Fiesta del Gazpacho Caliente en la Alameda del Río. Este evento gastronómico, en el que habrá exhibiciones de cómo se elabora este plato y degustaciones, tendrá lugar el próximo sábado, 14 de marzo, a partir de las 12:00 horas.

La fiesta gastronómica comenzará a esa hora con el inicio de la elaboración del gazpacho caliente, mientras que a las 13:30 horas comenzará la degustación de los platos. Así lo han anunciado la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez; el hermano mayor de la Hermandad del Rocío, Francisco José Periñán, y el representante del Club Enogastronómico Sin Kilómetro, Antonio Amado.

De esta forma, once personas realizarán una exhibición de cómo se elabora el gazpacho caliente, que posteriormente será degustado por las personas asistentes a este evento. “El objetivo es seguir potenciando la gastronomía local, dando a conocer así esa parte de la cultura chiclanera e impulsando la economía de la ciudad”, ha expresado la delegada de Fomento, explicando que se combinará la gastronomía y la música y que se repartirán más de 1.000 raciones de gazpacho caliente para degustar.

Antonio Amado ha señalado que esta iniciativa comenzó con cinco gazpacheros y “ya vamos por once. Todas las personas que sepa o quiera hacer gazpacho caliente están invitadas a unirse a esta iniciativa, a ver si el año que viene llegamos a 20”. Además, ha invitado a todas las personas a sumarse a esta fiesta.

Francisco José Periñán ha agradecido la labor del Ayuntamiento y de los gazpacheros, destacando que la Hermandad colocará una barra en la que los asistentes podrán encontrar otros productos tradicionales además del gazpacho, “a precios populares para dar promoción a nuestra gastronomía”.

Cómo se prepara el Gazpacho Caliente

Grupo Gastronómico Gaditano explica cómo se prepara el gazpacho caliente, con una receta del libro ‘Medina Sidonia y su cocina. Algunos recetarios del siglo XIX’:

"Cocidos unos tomates en agua junto con una rebanada de pan del día anterior, se despellejan los primeros, a los que en el momento de introducir en el agua se les había hecho una cruz con el cuchillo para facilitar esta tarea, y se reserva la segunda. En el dornillo se hace un majado con pimientos, ajos y sal. A este se le añaden los tomates y el pan majándolos igualmente. Se vierte todo en un lebrillo que se termina de llenar con pan partido a pellizcos o rebanadas. Se agrega agua hirviendo de la que se empleó para cocer los tomates y se espera unos minutos para que se esponje. Se sigue majando, se hace un hoyo en el centro y se vierte aceite. Se mezcla. El lebrillo debe taparse luego con un trapo. Una vez reposado, se puede añadir agrio de naranja y unas tiras de pimientos asados".

En cuanto a los ingredientes: 1 diente de ajo grande, 1,3 kg. De tomate rojo, 2 pimientos de freír, 1 kg. De pan, 300 ml. De aceite de oliva, sal, agua, naranja agria y pimientos asados.