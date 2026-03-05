De Extremadura a Ubrique a través de la gastronomía: un concurso de migas y degustación en este pueblo de Cádiz

Si hay un plato tradicional de origen ancestral, no podría ser otro que las migas. Esta receta nació de la necesidad de aprovechar el pan duro en tiempos de escasez y, a lo largo de los siglos fue evolucionando y adaptándose a las diferentes regiones de España. Aunque principalmente las migas estén asociadas a regiones del interior como Extremadura o Castilla-La Mancha, en Andalucía también es un plato muy típico para compartir.

Si hay un pueblo de Cádiz que sabe aprovechar bien sus recursos, ese es Ubrique; y no solo en el arte de la piel, también en la gastronomía. Por ello, la Asociación de Vecinos Coto Mulera, celebrará el próximo 28 de marzo, el XII Concurso de Migas de Ubrique, para poner en valor este plato típico de la gastronomía popular en una jornada en la que las migas se prepararán y degustarán en el propio recinto.

El concurso gastronómico arrancará a las 12:00 horas y los participantes tendrán como límite las 15:00 horas para presentar su plato. La participación requiere inscripción previa y está limitada a 25 concursantes (más reservas). El plazo de inscripción será hasta el 8 de marzo de 2026, y el trámite se realizará obligatoriamente por correo electrónico a avcautomulera46@hotmail.com (se acepta una inscripción por concursante y es para mayores de 18 años).

La cuota de inscripción es de 50 euros (30 euros de inscripción + 20 euros en vales para consumir en barra), con pago por transferencia o Bizum según las indicaciones de la organización. La selección y asignación de números se realizará mediante sorteo público el viernes 13 de marzo, entre las inscripciones recibidas.

El plato a concurso serán las migas, con ingredientes a elección de cada participante, pero con la obligación de aportar y utilizar 2 kilos de pan, cocinándose en el mismo día y lugar del evento (no se admite comida elaborada con anterioridad). La organización facilitará algunos básicos como leña, pan, aceite de oliva, tomate, pimientos, ajos, cebollas, chorizo, delantal y una botella de vino, mientras que el resto de ingredientes y utensilios necesarios correrán a cargo de cada concursante.

Habrá jurado y premios para las tres primeras elaboraciones, consistentes en perol y lote de chacinas, además de normas de convivencia y seguridad en el recinto, incluyendo la prohibición de de instalar carpas o candelas fuera de la zona asignada a inscritos.