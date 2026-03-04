De El Bosque a Ubrique: una ruta gratuita para descubrir los nacimientos de agua tras las intensas lluvias en la Sierra de Cádiz

Tras las intensas lluvias en la Sierra de Cádiz, el agua sigue brotando por algunos de los rincones más bellos del entorno natural del Parque Natural Sierra de Grazalema. Lluvias que han despertado cataratas que estaban dormidas y nacimientos de agua que dejan imágenes únicas.

Siendo el agua una riqueza natural y patrimonial en los pueblos de la Sierra de Cádiz, el Centro de Visitantes de El Bosque ha dado a conocer una nueva actividad que retoma la normalidad tras las borrascas. El próximo domingo, 8 de marzo, se hará una visita a Ubrique, uno de los pueblos gaditanos que se vio afectado por las lluvias.

“Para conmemorar la tierra de Andalucía y tras el paso de las borrascas por la Sierra de Cádiz se han visto brotar diferentes nacimientos de agua en el municipio. Queremos enfatizar y remarcar la importancia del entorno privilegiado del Parque Natural Sierra de Grazalema y su riqueza, tanto a nivel natural como patrimonial”, ha detallado el Centro de Visitantes de El Bosque.

Con esta actividad se hará una mirada al pasado, a las raíces de Ubrique para conocer las riquezas del entorno que rodea este pueblo gaditano. “Los nacimientos de aguas han sido a lo largo de los tiempos algo más que un elemento paisajistico, a través de la celebración de esta efeméride queremos como parte de la historia como símbolo de esfuerzo, trabajo, y arraigo”.

El inicio de la actividad será a las 09:30 horas en el Centro de Visitantes El Bosque, donde se dará una introducción y la bienvenida a los participantes. A continuación, se pondrá rumbo al municipio de Ubrique. Esta actividad gratuita tiene límite de plazas, así que para hacer la reserva podrás hacerlo de miércoles a domingo, llamando de 08:30 a 14:00 horas al teléfono 622657852 y 626370440. También se puede reservar a través del QR que aparece en el cartel de la actividad.