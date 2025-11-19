Estas salinas de color rosa son un tesoro natural de la Bahía de Cádiz que enamoran al visitante

Colores rosados y casi tirando a rojizos tiñen las aguas de la Salina La Tapa y Marivélez, en El Puerto de Santa María. Este tesoro natural de la Bahía de Cádiz enamora al visitante, pudiendo disfrutar en él de un paisaje único y, sobre todo, de las aves marinas que habitan este lugar.

Esta salina es una de las más extensas del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, conservando una historia muy rica y una comunidad de aves acuáticas muy importante. Para visitar este entorno se puede hacer en vehículo, a pie o en bicicleta como una ruta circular.

Además de conocer las diferentes zonas y cómo funciona este paraje natural en la extracción de sal, la actividad de mayor interés es contemplar su interesante avifauna, donde destaca la presencia de flamencos, águilas pescadoras, ánades, chorlitejos, golondrinas de mar y cigüeñuelas, entre otras especies.

El Patronato de Turismo de la Provincia de Cádiz, a través de @cadizturismo en sus redes sociales, dio a conocer la belleza de este maravillo tesoro natural de la Bahía de Cádiz con un vídeo que muestra el color rojizo de estas salinas. “Esto ocurre cuando la vida en ella es casi imposible debido a su alta salinidad, por lo que solo pueden sobrevivir en ella unos microorganismos que poseen pigmentos purpúreos y asalmonados que le dan ese color”, detalla en la publicación.

Un tesoro natural

La Salina La Tapa y Marivélez es una de las salinas industriales más importantes de la provincia. Puedes recorrer este paraje natural en una ruta circular, apta para todos los niveles, pues es de baja dificultad. En el Parque Natural Bahía de Cádiz abundan las salinas, marismas y esteros, pero sin duda alguna, esta de El Puerto de Santa María te impresionará gracias al color rojizo de sus aguas. Este color tiene que ver con la presencia de unas microalgas y bacterias con pigmentos rojos, alimento de unos pequeños camarones (rabúos) que incorporan el pigmento a su organismo. ¿Y adivina qué ave se alimenta de estos camarones y se vuelve rosadita? Los flamencos, que abundan en este entorno natural, junto con otras aves propias de estos ecosistemas. Además de disfrutar del encanto de la avifauna que habita en este entorno, las puestas de sol y los amaneceres desde aquí son impresionantes.