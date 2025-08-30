El atardecer sobre la Punta del Boquerón es uno de los secretos mejor guardados de la costa de Cádiz

Los atardeceres de Cádiz han adquirido fama nacional e internacional, y no es de extrañar. En la costa gaditana podrás encontrar rincones maravillosos donde disfrutar de la ‘Golden Hour’ de la manera más mágica y especial. No hace falta irse tan lejos (o sí) si eres un amante de los atardeceres y buscas el más sorprendente.

El poblado marinero de Sancti Petri es uno de esos lugares de la provincia de Cádiz que conservan su esencia. Rodeado de dunas, marismas, un puerto pesquero y plataformas rocosas que cubren el terreno, descubrirás uno de los rincones con más encanto de Chiclana.

Este poblado está situado frente al Castillo de Sancti Petri y junto al caño del mismo nombre. En este lugar tan especial no es de extrañar que sucedan unos mágicos atardeceres. Incluso la prensa británica, The Sun, llegó a fijarse en la puesta de sol y los vestigios de Hércules, asegurando que “alberga una impresionante escapada a una isla que querrás mantener en secreto”.

Atardecer en la Punta del Boquerón desde el puerto deportivo de Sancti Petri / GERMÁN MESA

La espectacularidad de sus atardeceres radica en que podrás ver caer el sol sobre la Punta del Boquerón, zona emblemática, declarada Monumento Natural de Andalucía en 2003. Un entorno completamente salvaje, que forma parte del Parque Natural Bahía de Cádiz y que consta de un sistema dunar repleto de vegetación. Se puede llegar hasta aquí siguiendo el sendero paralelo a la playa de Camposoto, aunque para contemplar el atardecer lo mejor es verlo desde Sancti Petri.