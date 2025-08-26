Los sabores de Oviedo llegan a la bodega más antigua de Jerez para que cenes como una estrella de cine

La de este jueves es la tercera de las cinco citas gastronómicas de Fundador & Friends 2025

El ciclo ‘Fundador & Friends’ acogerá este jueves, 28 de agosto, una nueva cita con la alta gastronomía. La terraza de la bodega más antigua del Marco de Jerez volverá a iluminarse para sumergir a sus invitados en un viaje gastronómico por los sabores de Oviedo.

Casa Fundador recibirá a los chefs Luis Alberto y Guillermo Martínez, del centenario restaurante de Oviedo, Casa Fermín, primer estrella Michelin en Asturias (1974). Ambos deleitarán los paladares más exigentes con recetas tradicionales de la cocina asturiana, fusionadas con los mejores brandies y vinos de la bodega Fundador.

En esta cena exclusiva en podrás probar platos como, por ejemplo, merluza con emulsión de su jugo y pisto de tomate, que han conquistado a estrellas de cine como Meryl Streep y Antonio Banderas, cuando la actriz de Hollywood recibió el Premio Príncipe de Asturias en 2023.

Qué incluye el menú de Luis Alberto y Guillermo Martínez

Fundador Índigo. Anchoas del Cantábrico con queso Afuega`l Pitu.

Harveys Fino Premium. Salmón ahumado con yogur, aceite de vainilla y germinados.

Abrebocas cóctel con Fundador Triple Madera y Harveys Palo Cortado. Berberechos con ajoverde, cítricos y espuma de manzana. Merluza con emulsión de su jugo y pisto de tomate.

Fundador Supremo 15. Fabada asturiana con su compango.

Fundador Supremo 18. Milhojas de yogur, chocolate blanco y helado de frambuesa y casadielles Fermín.

Esta exclusiva experiencia incluye la cena al aire libre y maridaje, una visita guiada a la bodega y música en directo. El precio es de 80 euros y podrás reservar en https://brandyfundador.com/fundador-friends/ o a través del teléfono 956151552. ¡Una noche inolvidable entre tradición, sabor y el alma de Jerez!

Chefs y fechas de Fundador & Friends 2025