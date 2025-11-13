Esta es la ruta de senderismo en Cádiz que te hará olvidar que el invierno se acerca: caminarás entre pinares y sobre acantilados con vistas al mar

Si eres amante del verano y te niegas a abrazar los fríos meses que están por llegar, esta recomendación es para ti. Los meses otoñales e invernales en la provincia de Cádiz traen consigo lluvias, pero también días soleados que hay que aprovechar. De hecho, se estima que Cádiz tiene aproximadamente 330 días de sol al año.

Así que para esos días no te quedes en casa y recorre uno de los lugares más especiales de la costa de Cádiz: los acantilados y calas de Roche. Esta ruta es perfecta para aquellos que quieran olvidarse que el invierno se acerca, pues no perderás de vista el mar y bajo el sol otoñal.

Un agradable paseo por los acantilados de Roche te llevará a descubrir la belleza de uno de los lugares más singulares de la costa gaditana. Caminarás entre pinares y sobre unos acantilados rojizos desde los que te asomarás a las diferentes calas que se encuentran en la zona: El Frailecillo, cala Enebro, cala del Pato, cala del Tío Juan Medina y cala del Faro.

Esta ruta es muy accesible, pues cuenta con una pasarela de madera en algunos tramos del camino y permite a los ciclistas recorrerla en bicicleta. Durante el trayecto podrás disfrutar de un paisaje único repleto de aves, flora y, sobre todo, el mar.

Este camino, que parte desde el hotel Ilunion Calas de Conil, te llevará hasta el Faro de Roche, desde donde podrás disfrutar de unas increíbles vistas al puerto de Conil y el resto de sus calas desde su privilegiado mirador. Desde allí podrás continuar tu camino hacia la cala del Aceite y el resto de sus calas hasta La Fontanilla, dependiendo del nivel de exigencia que te marques. Además, al formar parte del corredor migratorio La Barrosa-Cabo Roche, esta ruta te permitirá ser testigo del espectáculo natural del paso migratorio de las aves.