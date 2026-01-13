La ruta de senderismo más alta de la provincia de Cádiz: tiene una dura subida pero una increíble recompensa con unas vistas inolvidables a 1.654 metros de altura

Si este 2026 te has propuesto pasar más tiempo en la naturaleza y hacer rutas de senderismo, toma nota de este sendero guiado en el Parque Natural Sierra de Grazalema. Ecoturismo Andaluz, de la Junta de Andalucía, ha propuesto una ruta de senderismo guiada a uno de los lugares más impresionantes de la provincia de Cádiz.

El Torreón es conocido como el techo de la provincia gaditana, por ser el punto más elevado y desde donde podrás contemplar una buena parte de Andalucía. Además de ser uno de los senderos más increíbles, es también uno de los más exclusivos pues para subir al pico más alto de Cádiz necesitas pedir permiso, al igual que para otros senderos de la provincia.

Así que los más aventureros y aquellos que no les temen a las alturas tendrán la oportunidad de disfrutar de este sendero guiado el próximo domingo, 25 de enero. Para inscribirse en la ruta solo tendrás que escribir a cvelbosque.amaya@juntadeandalucia.es o llamar al teléfono 622657852/660807444, para realizar la reserva de las plazas. El horario de atención es de miércoles a sábado, de 08:30 a 14:00 horas. El precio de la actividad es de 12 euros por persona. También podrás reservar en este enlace.

El Torreón, un mirador con vistas inolvidables

El Torreón se encuentra en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, reserva de la biosfera, por lo que su acceso está limitado. Con esta ruta guiada podrás subir al techo de la provincia gaditana y contemplar, al norte, la Garganta Verde y parte de la provincia de Sevilla; al este, parte de la de Málaga y Granada; al sur, gran parte de la de Cádiz, con el vecino Parque Natural Los Alcornocales; y al oeste, la Bahía de Cádiz. Con buena visibilidad, nuestra vista alcanza incluso hasta Sierra Nevada, el Torrecilla (cota más alta de Málaga), el Estrecho de Gibraltar, el norte de África, y Sevilla capital.

Vistas desde el pico más alto de El Torreón

Son las vistas que disfrutan rapaces que nidifican en este parque, como el águila real o el buitre leonado, cuya cercana colonia en la Garganta Verde es una de las más numerosas del continente. Durante el ascenso, conocerás formaciones geológicas características de terrenos calizos, y podrás avistar rapaces y demás aves.

Indicaciones para la ruta

La duración de la actividad está estimada en 4 horas, aproximadamente, de 10:00 a 14:00 horas. El punto de encuentro es en el aparcamiento del comienzo del sendero en la carretera que une las localidades de Grazalema con El Bosque. Señalan que la distancia de recorrido es de 6,5 km, de dificultad alta y un desnivel de 650 metros de subida, aproximado.

Entre las recomendaciones, indican que es imprescindible usar botas de montaña y ropa cómoda y adecuada a la época del año, así como que porte un tentempié (fruta y agua). También es importante protegerse de los rayos solares (gorra y protección solar).