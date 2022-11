¿Cuáles son los cinco senderos de Cádiz que necesitan autorización de visitas?

Cuando hablamos de Cádiz lo primero que se nos viene a la mente son sus espectaculares playas, pero más allá del paisaje azul resaltamos el color verde de su naturaleza. La provincia esconde pueblos y rutas de montaña que son espectaculares, pero no todas tienen fácil acceso.

El Parque Natural de la Sierra de Grazalema es reserva de la biosfera, por tanto, no podemos olvidar que la conservación y su protección depende del límite de acceso de visitantes para preservar su flora y fauna. Por eso, os invitamos a conocer cuáles son las mejores rutas de senderismo en Cádiz que necesita un permiso especial de la Junta de Andalucía. Tan solo necesitas el número de DNI, seleccionar el día de la visita, el itinerario y cuántas personas participarán. Estos permisos se pueden solicitar a través del teléfono 956709733 o por correo electrónico a cv_elbosque@agenciamedioambienteyagua.es

1. Pinsapar

Es uno de los senderos más atractivos del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Sus protagonistas, sin lugar a duda, son los pinsapos. Debes saber que está prohibido llevar a tus mascotas por ser un área reservada y protegida. El sendero discurre por la ladera Norte de la Sierra del Pinar entre un bosque de pinsapos. Se trata de la única especie en Andalucía, aunque también lo podrás encontrar en la Serranía de Ronda. Sin embargo, en la Sierra de Grazalema podrás encontrar más de 400 hectáreas sobre la Sierra del Pinar. Se estima que la ruta dura 4 horas y 30 minutos, a través de 10,9 Km y con dificultad media. Los permisos de acceso lo gestionan el Centro de Visitantes de El Bosque, a través del correo cvelbosque@reservatuvisita.es o el teléfono 956709733.

2. El Torreón

Desde el 1 de junio al 15 de octubre, este sendero permanece cerrado por el riesgo de incendios forestales e igualmente, está prohibido el acompañamiento de mascotas. Desde Benamahoma hay que tomar la A-372 hacia Grazalema y tras recorrer unos 5 km el sendero comienza a nuestra izquierda. Visitar el Torreón es un gran reto, y aunque la duración estimada sea de 2 horas, probablemente tardes mucho más para contemplar la belleza del paisaje. Desde el Torreón tocarás el techo de la provincia de Cádiz ya que cuenta con 1.648 metros de altura. Durante la subida hay que extremar la precaución por su formación rocosa. Los permisos se gestionan, igualmente, a través del Centro de Visitantes de El Bosque, en el correo cvelbosque@reservatuvisita.es o el teléfono 956709733.

3. Llanos de Rabel

Este sendero, que también se le conoce como Llanos del revés, cuenta con 6,2 Km de distancia y el tiempo estimado son de dos horas. Para llegar hay que salir desde Grazalema y tomar la A-372 hacia Benamahoma dirección CA-9104 hacia el Puerto de las Palomas y comienza en el Puerto de los Acebuches. Se trata de una ruta que no requiere gran esfuerzo y que por su paisaje resulta especial. Es tan accesible que es recomendable ir con niños, por lo que muchas familias optan por este sendero. Caminarás a través de un camino rodeado por alcornoques centenarios, algarrobos, etc. Entre las especies que habitan en Llanos de Rabel se encuentran buitres leonados, pinzones, el azor común, etc.

4. Garganta Verde

Al igual que los anteriores, este sendero necesita de un permiso especial y se puede solicitar en el correo electrónico cvelbosque.amaya@juntadeandalucia.es, además, es el que más complicación tiene puesto que es más técnico. De hecho, esta ruta puede hacerse a través de empresas de aventura que te acompañarán en el sendero y el barranquismo. Estas son las opciones de premisos de visita: hasta el primer mirador, el recorrido del sendero y el recorrido más el barranquismo puede autorizarse entre los días 16 de octubre y el 31 de mayo. Mientras que el recorrido completo incluyendo el descenso del barranco se puede autorizar durante todo el año. La Garganta verde es un espectacular cañón que desemboca en el arroyo Bocaleones y que termina en la Cueva de la Ermita. Se trata de una de las rutas más espectaculares de Cádiz pero aconsejamos que lo realices con empresas de turismo activo de la provincia.

5. Subida al Picacho

Alejándonos del Parque Natural de Grazalema nos trasladamos hasta el emblema de Los Alcornocales. Allí se encuentra el Picacho, que cuenta con casi 900 metros de altura y desde el cual podremos disfrutar de las vistas hacia la Sierra del Aljibe (la segunda más alta de la provincia). Es necesario solicitar autorización para subir al Picacho y para llegar hasta allí hay que tomar la carretera A-2304 (Alcalá de los Gazules-Ubrique), donde encontraremos el área recreativa El Picacho. La dificultad de la subida estará recompensada por las maravillosas vistas de gran parte de la provincia, además de la vegetación que transcurre entre bosques de alcornoques y quejigos. Desde el 15 de septiembre al 15 de febrero es necesario consultar con la oficina del parque natural la disponibilidad para el acceso ya que en esa zona se realizan actividades de caza.