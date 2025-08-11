La Reina se corona en Concert Music Festival

La nostalgia se apoderó anoche de Concert Music Festival para revivir los grandes éxitos de Freddie Mercury con el mejor tributo del mundo, God Save The Queen. Los encargados de resucitar a esta leyenda del rock fueron el vocalista argentino Pablo Padín, el guitarrista Dany Marcos, el bajista Ezequiel Tibaldo y el batería Matías Albornoz.

Queen sigue siendo tan actual como siempre y sus canciones son inmortales. Como si fueran himnos, el público cantó a pleno pulmón éxitos como We are the champions, I want to break freak o Don´t stop me now, entre otras canciones. El show debía continuar así que la banda continuó desplegando éxitos que hicieron vibrar durante sus casi dos horas de majestuosidad musical el Auditorio de Concert Music Festival.