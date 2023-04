Los dos pueblos costeros de Cádiz que no te puedes perder este mes de mayo

El medio británico The Telegraph ha publicado un artículo donde recomienda los 20 mejores pueblos costeros de España y de entre ellos, se encuentran Sanlúcar de Barrameda y Tarifa. No es la primera vez que un medio internacional se fija en la provincia gaditana para destacar su belleza, The Times o The Guardian han sido algunos de los que se han fijado en el atractivo de esta tierra de luz, mar y arte.

¿Qué tiene Sanlúcar para gustarle tanto a los británicos? Es difícil seleccionar solo una característica de esta tierra de sabores. La que fuera Capital Gastronómica 2022 presume de un patrimonio histórico y monumental de gran valor, fusionado con la belleza de su entorno natural frente al Parque Natural de Doñana y una gastronomía basada en pescaítos, langostinos y vinos para chuparse los dedos. No es de extrañar que The Telegraph haya destacado algunos de los atractivos turísticos de este municipio gaditano situado “en la ribera del río Guadalquivir”, a la altura de su desembocadura en el Atlántico. Además, por su privilegiada ubicación, el medio británico recomienda en su publicación cruzar en “ferry” hacia el Parque Natural de Doñana para deleitarte de la belleza de un paisaje de ensueño.

Declarada Conjunto Histórico, la ciudad gaditana se encuentra dividida entre el Barrio Alto y el Barrio Bajo. Entre sus edificios históricos se encuentra el Palacio de Orleans y Borbón, ubicado junto a la Basílica de Nuestra Señora de la Ciudad, y el Palacio Ducal de Medina de estilo renacentista. Junto a este enclave patrimonial se encuentra también el arquillo, los restos de la muralla medieval, el castillo de Santiago del siglo XV, el convento de las Descalzas y la iglesia de Nuestra Señora de la O. Ya bajando la Cuesta de Belén, para llegar al Barrio Bajo, se encuentra el auditorio de la Merced y las Covachas del siglo XV, así como las iglesias de Santo Domingo del siglo XVI, la iglesia de San Jorge y el convento de Regina Coeli.

En cuanto a Tarifa, The Telegraph la describe como “ciudad amurallada con un castillo árabe”. Se trata del punto más meridional de Europa y uno de los primeros lugares del mundo donde comenzó a practicarse Kitesurf; modalidad deportiva característica de esta zona y que también destaca este prestigioso medio británico. Sin embargo, Tarifa va mucho más allá de su viento y sus playas ya que su centro histórico está marcado por los vestigios de una antigua ciudad medieval. Su espíritu bohemio se refleja en los bares y tiendas de artesanía de la zona, donde podrás encontrar la inspiración que tanto busca. Entre sus monumentos más emblemáticos se encuentra la Puerta de Jerez, que daba acceso al recinto amurallado y que fue construida en el siglo XIII; además de sus murallas medievales como la de Amedina, la Aljaranda y el de Arrabal.

Su pasado histórico se refleja sobre todo en el Castillo de Guzmán el Bueno, una fortaleza histórica que sirvió para defender la ciudad del asedio de los musulmanes y que está datada en el siglo X. Este monumento está declarado Bien de Interés Cultural y su origen marcó un antes y un después en la historia de la ciudad. El castillo se puede visitar de miércoles a domingo de 10:00 a 16:00 horas, siendo este último día de la semana gratuito en las dos últimas horas de apertura.

Además, Tarifa cuenta con la Isla de las Palomas, la última estivación rocosa del continente europeo antes de sumergirse en aguas del Estrecho. En este punto se encuentra un faro que fue construido en la segunda mitad del siglo XVIII sobre los cimientos de una Torre almenara del siglo XVI que cuenta con 33 metros de altura y está a 48,3 metros sobre el nivel del mar. En esta isla también existen restos de cinco galerías subterráneas y pecios hundidos.

En cuanto a sus playas, no podemos olvidarnos de que Tarifa alberga algunas de las mejores playas catalogadas a nivel nacional. Valdevaqueros es la cuna del Kitesurf en Tarifa, donde las cometas en el cielo se funden con las turquesas aguas de esta playa virgen. Cercano a esta ciudad gaditana está Bolonia, otra de las maravillas de la provincia donde se encuentra Baelo Claudia, uno de los tesoros romanos de España. Desde este enclave arqueológico se puede apreciar unas increíbles vistas de la playa virgen de Bolonia y su gran duna enclavada entre pinares verdes.