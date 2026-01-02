Este es el pueblo de Cádiz que Irene Rosales y su novio eligieron para su última escapada del año: tiene una ruta del amor y está tallado en una gran roca

Setenil de las Bodegas es uno de los pueblos incluidos en la escapada romántica de Irene Rosales y su actual novio

La que fuera nuera de Isabel Pantoja disfrutó de una romántica escapada a los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz. En un entorno rural, rodeada de paisajes de ensueño y, sobre todo, de gran riqueza natural, en pueblos gaditanos como Grazalema, Zahara de la Sierra, Villaluenga del Rosario y Setenil de las Bodegas.

Estos enclaves cuentan con la certificación de Pueblos Más Bonitos de España, excepto Villaluenga del Rosario, que pertenece a la Red Pueblos Mágicos de España. Rincones donde disfrutar de la calma, la tranquilidad y la desconexión, alejados del ruido cotidiano. Quizás estas fueran algunas de las razones por las que la nueva pareja, formada por Irene Rosales y Guillermo, decidieran despedir el año con esta romántica escapada.

Setenil de las Bodegas y su ruta del amor

En su ruta por los pueblos blancos de Cádiz, hicieron parada obligatoria en Setenil de las Bodegas, para así sellar su amor entre los rincones más románticos de este pintoresco pueblo tallado en una gran roca. Desde 2019 forma parte de la Asociación Pueblos Más Bonitos de España, desde donde explican que “las viviendas y establecimientos comerciales se construyen aprovechando los salientes de roca natural, creando un paisaje urbano sorprendente”.

En las imágenes compartidas por la pareja se puede apreciar el paisaje rocoso incrustado en el entramado urbano de las calles y casas de Setenil de las Bodegas. Un pueblo conocido por su famosa arquitectura, originada tras la erosión del río Guadalporcún, y por su ambiente tranquilo para pasear por sus calles.

Calles que siguen el trazado de una Ruta del Amor, ideal para que las parejas se dejen llevar por el encanto de este lugar. Una ruta muy romántica que comienza en las escaleras del Carmen, donde reza la inscripción ‘Hagamos juntos el camino’, y que continúa por calle Jabonería y un ‘Susúrrame al oído’. Otras inscripciones como ‘Andábamos para encontrarnos’ de la calle Herrería y ‘Lo mejor de Setenil está aquí y eres tú’, de la calle Villa’, conforman esta peculiar ruta del amor que sigue conquistando a todo aquel que sigue estas huellas.