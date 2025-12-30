Así ha sido la romántica escapada de Irene Rosales y su novio Guillermo a los pueblos blancos de Cádiz: “Cada rincón ha sido mágico”

No hay mejor lugar para celebrar el amor que los pueblos blancos de Cádiz. Grazalema, Zahara de la Sierra, Olvera, El Bosque, Setenil de las Bodegas, Ubrique, Benaocaz… la lista continúa y es extensa, porque casi una veintena de municipios gaditanos conforman la famosa Ruta de Pueblos Blancos de Cádiz.

Y es tanta su fama que, una de las parejas más sonadas de este 2025, Irene Rosales y su nuevo novio, Guillermo, han elegido algunos de estos municipios para celebrar su romance y despedir el año en los pueblos con más encanto de la provincia de Cádiz. Y como la felicidad se comparte, ha sido la propia Irene Rosales, a través de su Instagram, quien ha querido compartir estos momentos de amor y felicidad con sus seguidores de esta idílica escapada navideña.

“Días de desconexión, de recargar pilas y llenarse de amor. Ruta por unos pueblos increíblemente bonitos, Zahara de la Sierra, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Setenil de las Bodegas y Ronda. Cada rincón ha sido mágico, pero aún más especial si es contigo”, ha expresado la que fuera nuera de Isabel Pantoja, quien, tras separarse de Kiko Rivera, está disfrutando de su nuevo romance con Guillermo.

La ruta de Irene Rosales y Guillermo en Cádiz

“Mini vacas perfectas, relax, buen turismo y buena comida”, así define Guillermo la escapada romántica que ha disfrutado con Irene Rosales en los pueblos gaditanos de la Sierra. Lugares con encanto, rodeado de naturaleza, casas blancas, callejuelas y unas vistas panorámicas impresionantes. Desde Zahara de la Sierra hasta Villaluenga del Rosario, pasando por Grazalema y el pueblo más romántico de Cádiz: Setenil de las Bodegas.

Todos ellos cuentan con la certificación de Pueblos Más Bonitos de España, excepto Villaluenga del Rosario, que está integrado en la Red Pueblos Mágicos de España y que es conocido por ser un destino ideal para los amantes de la espeleología, la naturaleza y, sobre todo, el queso payoyo. De hecho, el propio Guillermo no ha dudado en compartir una fotografía del pueblo más pequeño de Cádiz describiéndolo como “el paraíso andaluz”.