Este pueblo de Cádiz te invita a seguir descubriendo sus caminos en enero: un recorrido para iniciarte en el senderismo

Solo hay una manera de conocer el entorno natural, histórico y cultural de un municipio: recorrer sus caminos. Para ello, ponte calzado y ropa cómoda, prepara tu mochila con agua y aventúrate a caminar por sus alrededores para disfrutar de un paseo agradable en cualquiera de tus ratos libres.

Para fomentar la salida a la naturaleza y descubrir sus caminos, el Ayuntamiento de Medina Sidonia vuelve a organizar la actividad ‘Descubre tus caminos’, dentro del programa municipal orientado a fomentar hábitos de vida saludables entre los vecinos. La actividad, que estaba prevista para el pasado jueves 15 de enero, tuvo que aplazarse por motivos meteorológicos.

Tras este cambio de fecha, la actividad se retomará este jueves, 22 de enero, pudiendo disfrutar de una salida por el entorno de Medina Sidonia desde por la mañana. El punto de encuentro será en la explanada del Pabellón Deportivo a las 09:15 horas y, desde ahí, el grupo saldrá hacia el carril de los Olivos, carril del Pinto y subida del Prado de la Feria.

Para disfrutar de esta actividad, el Ayuntamiento de Medina Sidonia ha recordado la importancia de acudir con calzado cómodo, llevar agua y mantener una actitud activa y participativa durante toda la jornada deportiva por los caminos de este pueblo de Cádiz conocido como el Balcón de la Bahía de Cádiz.