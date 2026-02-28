Así es el primer mercado circense carnavalesco de Barbate: gastronomía, artesanía, zoco, exhibiciones y mucho más en el puente de Andalucía

Barbate ya disfruta de su primer mercado circense carnavalesco desde este viernes, 27 de febrero. Durante todo el fin de semana, coincidiendo con el puente de Andalucía, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un excelente ambiente en este pequeño pueblo de la costa de Cádiz. El mercado, que ha sido inaugurado en la plaza de la Inmaculada, se celebrará hasta este domingo, 1 de marzo.

Esta propuesta cultural y lúdica, organizada por Malik Culture con la colaboración del Ayuntamiento de Barbate, convierte el centro del municipio en un espacio lleno de color, animación y ambiente festivo. Durante este fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades que combina música, animación, talleres, actividades infantiles, actuaciones carnavalescas y espectáculos circenses para toda la familia. Además, el mercado cuenta con zona de restauración, zoco, atracciones infantiles y exhibiciones en directo. ¿Te lo vas a perder?