Tiempo
Aemet avanza cuánto pueden durar las lluvias en Cádiz: esta es su previsión para la semana del 2 al 8 de marzo
El mercado circense carnavalesco de Barbate se celebrará hasta este domingo, 1 de marzo
El mercado circense carnavalesco de Barbate se celebrará hasta este domingo, 1 de marzo / Ayuntamiento de Barbate

Así es el primer mercado circense carnavalesco de Barbate: gastronomía, artesanía, zoco, exhibiciones y mucho más en el puente de Andalucía

Disfruta hasta este domingo de este espacio de ocio que cuenta con un programa de actividades que incluye actuaciones carnavalescas, circenses y una zona de restauración

Este pueblo mágico de Cádiz se va de carnaval en el puente de Andalucía: pasacalles, actuaciones, gastronomía y mucha alegría en este paraíso costero

Barbate ya disfruta de su primer mercado circense carnavalesco desde este viernes, 27 de febrero. Durante todo el fin de semana, coincidiendo con el puente de Andalucía, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un excelente ambiente en este pequeño pueblo de la costa de Cádiz. El mercado, que ha sido inaugurado en la plaza de la Inmaculada, se celebrará hasta este domingo, 1 de marzo.

Esta propuesta cultural y lúdica, organizada por Malik Culture con la colaboración del Ayuntamiento de Barbate, convierte el centro del municipio en un espacio lleno de color, animación y ambiente festivo. Durante este fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades que combina música, animación, talleres, actividades infantiles, actuaciones carnavalescas y espectáculos circenses para toda la familia. Además, el mercado cuenta con zona de restauración, zoco, atracciones infantiles y exhibiciones en directo. ¿Te lo vas a perder?

Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
1/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
2/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
3/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
4/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
5/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
6/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
7/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
8/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
9/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
10/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
11/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
12/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
13/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
14/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
15/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
16/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
17/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
18/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
19/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate
Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate
20/20 Inauguración del mercado circense carnavalesco de Barbate / Ayuntamiento de Barbate

También te puede interesar

Lo último

stats