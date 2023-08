Una playa de Cádiz entre las que tiene más medusas en España

Una de las cosas que más tememos cuando vamos a la playa a darnos un chapuzón son las medusas. Si una de ellas te pica puede causar dolor, picor, enrojecimiento e inflamación, pudiendo estropear nuestro día de playa. En Cádiz no es muy habitual contar con la presencia de esta especie marina, aunque no quiere decir que no puedas encontrarte con alguna entre sus aguas.

Uppers ha publicado un artículo sobre las playas españolas que deberías evitar, basándose en un estudio realizado por Medusa.net. En Andalucía se concentran hasta cinco de las diez playas con más medusas en España, siendo Almería la protagonista. Según ha publicado este medio digital, en Andalucía se encuentra la playa de la Bajadilla y la de Guainos Bajos (Almería), la playa de Getares (Algeciras), las playas de Rada (Estepona) y de Calahonda (Granada).

En cuanto a las playas españolas, las medusas también son habituales en Valencia. Así, “la playa de Muchavista (Alicante) según Medusa.net alberga unas 10 medusas de color blanco y azul que se aprecian a simple vista. A ella se une la playa de Venecia, situada en Gandía”, destaca Uppers.

Según la misma publicación, “tampoco se libran Cataluña e Islas Baleares. Por un lado, las playas de las Casetas y de Castelldefels. Por otro lado, cala Fuster en Mallorca”.

La playa de Getares

Esta playa se encuentra en Algeciras y es una de las más atractivas de la ciudad gaditana. Esta playa de arena fina y dorada comienza en la Punta de San García y se extiende hasta los acantilados del Estrecho de Gibraltar, convirtiéndose en una de las más extensas de la ciudad. Su acceso es muy sencillo ya que puedes encontrarla desde Algeciras o desde la carretera N-340 viniendo de Tarifa. Este lugar se ha convertido en uno de los ideales para practicar kitesurf y Paddle Surf.