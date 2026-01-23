Planazo musical: Cádiz rendirá homenaje a Robe Iniesta con un concierto tributo gratuito este viernes

El que fuera líder de Extremoduro y leyenda del rock español, Robe Iniesta, falleció el pasado 10 de diciembre, dejando en su partida un legado musical que ha acompañado a varias generaciones durante toda su carrera musical. Mayéutica, Se nos lleva el aire, La Ley Innata o Iros todos a tomar por culo, son algunos de sus álbumes que quedarán marcados en la memoria colectiva de una sociedad que sigue llorando la pérdida de este profeta musical.

Sus textos filosóficos embravecidos, sus versos al amor romántico y al desamor, siguen latiendo en el corazón de sus creyentes. Para honrar a su memoria y a su legado musical, la delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz ha organizado para este viernes, 23 de enero, a las 20:00 horas, un concierto homenaje al fallecido músico, Robe Iniesta, en la sala La Báskula.

La entrada iba a ser gratuita hasta completar aforo, pero la expectación llevó a la organización hacerlo mediante invitación previa ya que el aforo de la sala era de 120 personas. Con invitaciones agotadas, se espera que este tributo a cargo de las bandas El hombre pájaro y Ama Rock Band, sea un éxito.

El espectáculo que ofrecerán ambas bandas rendirá homenaje a la obra de Robe Iniesta, fundador de Extremoduro, a través de diferentes proyectos musicales que reinterpretan su legado, tomando como referencia títulos y símbolos de su universo creativo como Robe - El Hombre Pájaro y Extremoduro - Ama.

La Báskula, un espacio para los amantes de la música

El Centro de Música Joven La Báskula, ubicado en la calle Adelfa s/n, se configura como un espacio dedicado al desarrollo artístico y cultura de la juventud de Cádiz. Los amantes de la música encuentran en este centro municipal un entorno adecuado para ensayar, formarse y expresarse musicalmente.

Dispone de salas de ensayo insonorizadas y equipadas profesionalmente, un estudio de grabación y una sala de conciertos y club de música que permite a jóvenes bandas gaditanas y artistas emergentes presentar su trabajo ante el público en directo.