La Báskula, en Cádiz, celebra un concierto homenaje a Robe Iniesta

La Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz ha organizado un concierto homenaje al fallecido músico Robe Iniesta que tendrá lugar el viernes 23 de enero, a las 20.00 horas, en la sala La Báskula, con apertura de puertas a las 19.30 horas. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

El espectáculo rendirá homenaje a la obra de Robe Iniesta, fundador de Extremoduro, a través de diferentes proyectos musicales que reinterpretan su legado, tomando como referencia títulos y símbolos de su universo creativo como Robe, El Hombre Pájaro, Extremoduro y Ama.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, señala que el objetivo de esta iniciativa es “fomentar la música en directo y ofrecer alternativas de ocio cultural dirigidas especialmente al público joven, sin dejar de lado al conjunto de la ciudadanía”.

“La cita se presenta como una oportunidad para disfrutar de un homenaje a una de las figuras más influyentes de la música nacional, en un ambiente cercano y con acceso gratuito para todos los asistentes”.

Bazán destaca también “la importante labor que desempeña el Centro de Música Joven La Báskula como espacio público dedicado al desarrollo artístico y cultural de la juventud de nuestra ciudad”.

La Báskula es un centro municipal pensado para los amantes de la música, especialmente aquellos que buscan un entorno adecuado para ensayar, formarse y expresarse musicalmente. Dispone de salas de ensayo insonorizadas y equipadas profesionalmente, un estudio de grabación y una sala de conciertos y club de música que permite a jóvenes bandas y artistas emergentes presentar su trabajo ante el público en directo.

“Este espacio no sólo ofrece instalaciones técnicas, sino que también impulsa actividades formativas y creativas, como talleres, cursos y masterclass que ayudan a los jóvenes a perfeccionar su técnica y profesionalizar su trayectoria musical”.

Así, la organización de conciertos, como el homenaje a Robe Iniesta, “forma parte de una estrategia municipal para fomentar la participación cultural, apoyar a los talentos locales y dinamizar la vida juvenil de Cádiz”, explica la edil, quien subraya que, “gracias a espacios como La Báskula, se facilita que nuevos proyectos musicales encuentren un lugar de expresión y crecimiento, y que la ciudadanía tenga acceso a propuestas culturales de calidad en un entorno cercano y gratuito”.

Con iniciativas de este tipo, “desde el Ayuntamiento reforzamos nuestro compromiso con la juventud, la creación artística y la cultura como motor de desarrollo juvenil y social, contribuyendo a que Cádiz sea una ciudad donde la creatividad y la música formativa y en directo sean accesibles para toda la ciudadanía”.