Planazo gastronómico este fin de semana: Bares y restaurantes de Conil donde comer el garbanzo conileño

Conil de la Frontera vuelve a apostar por su gastronomía y, en esta ocasión, se pondrá en valor la rica tradición agrícola y culinaria del municipio. Este viernes, 24 de octubre, arranca las IV Jornadas Gastronómicas del Garbanzo, con su inauguración en la Hacienda Los Pipas. Allí, los asistentes podrán degustar una variada selección de platos elaborados por restaurados locales, donde el garbanzo conileño será el protagonista, acompañado de productos de proximidad.

La cita gastronómica, organizada por la Cooperativa Cerealista San Patricio, junto a los Jóvenes Restauradores de Conil y la Asociación de Cocineros Los Borriquetes, con la colaboración del Ayuntamiento de Conil, se desarrollará hasta el domingo, 26 de octubre. Además, el evento tendrá un carácter solidario, ya que los beneficios de la barra se destinarán a la asociación local ACUPA.

De manera que, durante este fin de semana, un total de 16 restaurantes del municipio ofrecerán menús y propuestas culinarias donde el garbanzo de Conil será el ingrediente estrella, con recetas tradicionales e innovadoras que reflejan la creatividad de la cocina local. En estas jornadas, el público podrá probar dos variedades de garbanzo: el lechoso blanco y el crema, ambos acompañados por productos de la zona.

Bares y restaurantes de las IV Jornadas del Garbanzo de Conil