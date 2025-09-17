El pequeño pueblo de Cádiz donde vivirás pura adrenalina con la carrera de obstáculos más grande de Andalucía

Tras el éxito de la pasada edición, Adrenaline Race vuelve a Zahara de los Atunes para que pongas a prueba cuerpo y mente en esta apasionante carrera de obstáculos. La playa de Zahara y el Castillo serán el epicentro de los más de 30 obstáculos que tendrán que sortear los participantes el próximo sábado, 27 de septiembre.

Así que si quieres despedir el verano con la adrenalina por las nubes tendrás hasta este domingo, 21 de septiembre, para inscribirte. El año pasado contó con 1333 participantes, haciendo de este evento deportivo una jornada épica de convivencia y compañerismo.

En esta carrera de obstáculos en Zahara de los Atunes podrás a prueba tu cuerpo y mente. Más allá de las pruebas físicas, tendrás que elaborar estrategias, establecer un objetivo concreto, utilizar la fuerza, llegar al máximo de tu capacidad y enfrentarte a tus miedos para alcanzar tu transformación.

Esta competición desafía a los participantes a superar diversos obstáculos y las actividades que suelen incluir son: anillas, pasar por debajo, levantar neumáticos, trepar cuerdas, cargar objetos pesados, arrastrarse bajo alambre de púas y superar terrenos difíciles, entre otras pruebas físicas. El objetivo de la Adrenaline Race no es solo completar la carrera, también superar los obstáculos y retos mentales que implican.

Este tipo de evento está pensado para aquellos que tienen una buena condición física, aunque se divide en niveles, y buscan una experiencia extrema. Además, estas pruebas físicas se combinan con el trabajo en equipo, la superación personal y la conexión con la naturaleza.