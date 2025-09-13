La carrera más salvaje de San Fernando: una treintena de obstáculos te podrán a prueba y luego disfrutarás de una fiesta en la piscina

Saca tu lado más salvaje y ponte a prueba en esta carrera de obstáculos de unos 7 km en San Fernando (Cádiz). Salvaje Race tendrá lugar el próximo 20 de septiembre y contará con un circuito compuesto por 28 obstáculos que tendrás que superar para convertirte en un auténtico salvaje. Un recorrido que pasará por lugares tan emblemáticos como Bahía Sound y el Centro Comercial Bahía Sur.

Los obstáculos serán: paso de coches, irlandesa, cuba de agua, torre de neumáticos, suspensión, arrastre, volteo pies juntos, muros mini, suspensión baja, cruce salvaje, jabalina, suspensión, suspensión, enceste, muro, equilibrio, cuba de agua, porteo, reptada, anclas, canoas, pirámide, muro gigante, deslizadera, suspensión, suspensión, suspensión baja y suspensión baja.

Este año Salvaje Race ha creado un concepto que fusiona el deporte y la fiesta, así que después de la carrera podrás quedarte y disfrutar de la fiesta con DJ, piscina y servicio de barra en Bahía Sound. Así que trae tu bañador y disfruta del placer de haber completado la carrera de obstáculos con éxito.

Inscripciones

Si quieres participar en Salvaje Race te recomendamos leer el Reglamento de participación. En él se detalla que las inscripciones se realizan a través de www.evensur.es. Los precios variarán según el tramo en que se encuentren las inscripciones en el momento que se procedan a comprar. Podrás inscribirte como Élite (Promesas, Senior o Máster), Popular individual, Popular parejas o Popular equipos. Los equipos pueden estar formado desde 3 a 200 miembros. La inscripción la realiza el líder del equipo incluyendo los datos de todos los miembros del equipo y realizando el pago conjunto en un solo proceso. Para equipos mayores de 10 integrantes, es obligatorio contactar con la organización antes de ser inscritos a info@evensur.es Para estos equipos que sean más de 10 integrantes, le personalizaremos su camiseta con el logo del box en la espalda. Para equipos menores de 10 inscritos deben contactar con la organización y consultar los precios de las personalizaciones. Estas personalizaciones estarán disponibles hasta el 05 de Septiembre de 2025 hasta las 23:59h. Todas las inscripciones son definitivas.

Horario y ubicación

La salida y meta se desarrollará en el recinto de Bahía Sound (San Fernando) a partir de las 9.00h (pudiéndose retrasar 15 minutos la salida por el buen funcionamiento y desarrollo de la misma). La prueba se desarrollará tanto dentro del recinto como en el exterior (CC Bahía Sur, los polvorines…), por lo que se recomienda prestar especial atención a las señales marcadas en el suelo y balizas.