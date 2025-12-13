Este pequeño pueblo de Cádiz tendrá un mercadillo navideño durante este fin de semana: artesanía, música y una decoración mágica

La Navidad en la provincia de Cádiz no deja de sorprendernos. Los municipios gaditanos han sacado su artillería más pesada para brillar como nunca en estas fechas tan especiales. Uno de ellos es Medina Sidonia, que este domingo, 14 de diciembre, celebrará su Belén Viviente, uno de los festejos navideños que más visitantes atrae.

Así que este fin de semana, este pequeño pueblo de Cádiz volverá a recibir a numerosos visitantes. Tras el éxito de las Jornadas de Puertas Abiertas durante el puente de diciembre, Medina Sidonia disfrutará de un fin de semana repleto de magia e ilusión. Este sábado, 13 de diciembre, y domingo, 14 de diciembre, la plaza de España será el escenario del Mercadillo de Navidad.

El horario de este sábado será de 17:30 a 21:00 horas y contará con la actuación del grupo Rata Mojá a las 19:00 horas. Además, durante la jornada del sábado habrá una exposición de pintura al óleo de la Asociación de Mujeres Alhucemas. En cuanto al domingo, 14 de diciembre, el horario será de 10:00 a 20:30 horas y contará con la actuación del grupo Rumba Canalla a las 16:30 horas.

Este Mercadillo de Navidad se celebrará durante estos dos días y podrás disfrutar de puestos de modas y productos locales de comercios como: Ana Recio (moda y complementos), Arco Iris (moda infantil), Bazar Rocío (papelería), Carnicería Medinilla, El Cuartito, Huertas de Medina, Kavaca, Kiosko de Inma, Lo de Dori, Mari Perales (moda y complementos), Panadería El Soldao y Quesería de Distintivos de Calidad.

Zambomba Flamenca

Además de recorrer las calles de Medina Sidonia, visitar sus monumentos y pasear por los puestos del Mercadillo Navideño, este sábado a partir de las 13:00 horas, las Caballerizas del Duque volverán a llenarse de compás y tradición con la II Zambomba Flamenca, organizada por la Peña Flamenca Juanito Berrocal.

Actuarán el coro flamenco ‘Peña Juanito Berrocal’, coro de Chiclana ‘Los flamencos por Navidad’, coro ‘Arte y Compás’ de Medina Sidonia, Carolina Castilla de San Fernando con la guitarra de Javi Mota, Alejandro Berrocal de Medina y las guitarras de Cecilio Gamaza ‘El Gorrilla’ y Juan Gómez ‘El Niño de la Escalerilla’ y el Grupo Flamenco ‘Jesule del Puerto’ por la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz. Además de las actuaciones habrá tapas variadas, bebidas a precios populares y buñuelos para merendar.