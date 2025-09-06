El pequeño pueblo de Cádiz que celebra su feria con juegos tradicionales, gastronomía y actuaciones musicales

Si por algo gusta septiembre es porque los pueblos de Cádiz retoman su calendario festivo de ferias. Nada mejor que despedir el verano con estos planes repletos de tradición, gastronomía, música y el mejor ambiente. Además de Villaluenga del Rosario y Conil, Prado del Rey también está sumergido en sus fiestas este fin de semana.

Hasta este domingo, 7 de septiembre, el municipio serrano disfrutará de un amplio programa de actividades para todas las edades y en el que destaca el concierto de La Flaka, entre otros artistas. Además de la música, los juegos tradicionales también serán los grandes protagonistas de la jornada de este domingo, pudiendo así participar en las carreras de cinta de padres e hijos, cucaña y juegos tradicionales.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

12:00 h. Paseo de Enganches y Caballos por las calles de la localidad (horario e itinerario autorizado).

14:30 h. Caseta Municipal: Degustación de comida popular.

15:30 h. Caseta Municipal: Actuación musical de Bibiana Silva.

17:00 h. Recinto ferial: Concurso de Enganches.

17:00 h. Caseta Municipal: Actuación musical de Duendequeloe.

18:30 h. Caseta Municipal: Actuación musical de Bumburay.

22:00 h. Antiguo Campo de Fútbol: Espectáculo “Sueño Ecuestre”.

23:00 h. Caseta Municipal: Actuación musical de Bahía Azul.

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE