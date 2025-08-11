Pepe Viyuela prueba los mejores helados italianos de La Barrosa: “Un placer endulzarle la tarde y compartir sonrisas con el equipo”

Cádiz está inmersa en una ola de calor durante estos días, así que para sofocar las altas temperaturas no hay nada como refrescarse en las playas, piscinas y, terminar el día comiendo un sabroso helado. En la playa de La Barrosa, en Chiclana, podrás completar la jornada playera visitando algunas de las heladerías artesanales, como ha hecho el actor y cómico Pepe Viyuela estos días tras su paso por el Festival de Comedias de El Puerto.

“En SoleLuna hemos tenido una visita muy especial. Nos ha visitado Pepe Viyuela, un grande de la comedia, que todos recordamos con cariño por su papel de “Chema” en la serie Aída. Un placer endulzarle la tarde con nuestros helados artesanos y compartir sonrisas con todo el equipo”.

25 años innovando sabores

La heladería Soleluna es una de las imprescindibles de la playa de La Barrosa. 25 años llevan elaborando sus helados artesanales, siendo una de las pioneras de la zona. Su sabor único y su cremosidad incomparable hacen de estos helados inigualables, que solo se consigue con la antigua tradición italiana. Además, esta heladería también es una Crepería, que ofrece crepes y wafles elaborados artesanalmente y con ingredientes frescos.

Según indican en su web, estos helados son de gran calidad, pues combinan la selección de las mejores materias primas junto al tradicional proceso de elaboración casero. Cada día hay un sabor diferente para sorprender al visitante. Sabores que varían de los más tradicionales hasta los más innovadores.