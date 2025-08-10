Qué es Cadizfornia para Eva Ruiz, la presentadora de Canal Sur desvela sus imprescindibles en la costa de Cádiz

“Mi vinculación con Cádiz siempre ha sido impresionante”, confiesa la modelo y presentadora que triunfa todas las tardes en Canal Sur, Eva Ruiz, cuando le preguntamos qué significa para ella ‘Cadizfornia’. Desde joven ha pasado largas temporadas en la provincia, sobre todo “en El Puerto de Santa María y Conil”, aunque desde hace algunos años “voy al Palmar”.

Con el paso de los años, la malagueña, ha ido recorriendo estos municipios de la costa gaditana buscando un rincón donde tener más privacidad. Ese lugar lo encontró en El Palmar “porque Conil llegó un momento que se saturó, aunque me encanta”. Sobre este rincón vejeriego “no te digo que sea salvaje o paradisíaco porque no haya nadie, pero ahora está menos saturado”. Así que, elegir este lugar cada verano le permite también disfrutar de Vejer “uno de mis pueblos favoritos”.

Vistas de Vejer de la Frontera desde uno de sus miradores / Ana Cristina Ruiz

Conexión con Cádiz

“En Cádiz siempre iba al Trofeo Ramón de Carranza y recuerdo con cariño que íbamos a comer al Faro”, recuerda la presentadora de Canal Sur. Además, confiesa que hace algunos años fue con Juan y Medio a los Carnavales de Cádiz “y tuvimos la fortuna de cenar de nuevo allí”.

La proximidad de Málaga con Cádiz le permite disfrutar de esta provincia cada vez que puede, “lo mismo que los sevillanos tienen muy cerca Huelva o Portugal”. Aunque las playas de Cádiz y Málaga sean tan diferentes hay cosas que la presentadora considera que tenemos en común: “ambos alabamos la forma de preparar ese pescado y nos encanta la alegría de Cádiz y su gente”. Como presentadora de ‘La tarde, aquí y ahora’ está acostumbrada a recibir público gaditano “y sabemos que cuando vienen es bueno. Ese talante que tenéis a la hora de tratar y recibir a la gente y de ese sentido del humor sin límite”.

El Palmar es el rincón de la costa gaditana que la presentadora elige para desconectar / Ana Cristina Ruiz

¿Qué plato no puede faltar en tu mesa?

“En mi plato no puede faltar la típica tortillita de camarones”, confiesa Eva Ruiz. En cuanto a sus restaurantes imprescindibles, nos recomienda dos en El Palmar. “Casa Reyes es espectacular”, en cuanto a sus platos “elijo las coquinas de fango, porque soy muy de coquinas y almejas; y ese plato lo sirven espectacular”. También “el arroz de carabinero y la gamba, que siempre la prefiero a la plancha”. Otro restaurante que le gusta a la presentadora es “Casa Juan, que si no tiene una estrella Michelin es porque no quiere y en pocos sitios se come así”. Como si de una tradición familiar se tratara, confiesa que “mi hijo ahora viene de Ginebra y ya tiene su mesa reservada para comer en ambos”. En cuanto a sus platos, “es muy conocida la tosta de atún trufado, también me gusta el huevo con patata y el carabinero que te lo ponen con el jugo y eso es todo un espectáculo o las albóndigas de gamba al ajillo con ajo tostado”.

Tosta de atún trufado en Casa Juan / Cosas de Comé

La arena de las playas de Cádiz es única

Siendo Eva Ruiz de Málaga, reconoce que entre ambas provincias “las playas son muy diferentes”. En el caso de Cádiz “la arena que tenéis es blanca y fina, que apenas te secas se limpia”. Por el contrario, en Málaga “la arena es oscura y hemos perdido mucha que se está recuperando con arena de río”, así que espera “que se recupere el espigón y poder preservar las arenas de las playas que se está perdiendo”.

Y como no hay playa sin un atardecer, no puede evitar mencionar “esos atardeceres en La Caleta o en cualquier rincón al que te vayas; ya de El Palmar, ni te cuento”. Tanto como “si vas a Natura o el Pico de la Ola, o a la misma playa es impresionante”, concluye Eva Ruiz.