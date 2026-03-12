"Así va el museo" de Alejandro Sanz en este pueblo de Cádiz: el cantante sube una foto a Instagram que impacienta a sus fans

Los fans de Alejandro Sanz están impacientes por disfrutar del Museo Alejandro Sanz Experience en Alcalá de los Gazules, pero más lo está el protagonista de él. Todo apunta a que este espacio abrirá sus puertas en junio de 2026, o al menos es el deseo del alcalde de este pueblo gaditano, Javier Pizarro, y parece que muy pronto se hará realidad.

Así lo ha compartido Alejandro Sanz con sus seguidores, publicando una imagen del exterior del Museo de Alejandro Sanz Experience en sus stories de Instagram. “Así va el museo”, ha anunciado el cantante dando pistas sobre cómo se vería la fachada exterior del edificio, ubicado en la Casa Diañez, una vivienda noble del siglo XVII que se encuentra en la plaza de San Jorge, en la zona más alta del municipio.

Con este museo, ya serían cinco los que la provincia de Cádiz tendría dedicado a grandes artistas, entre los que se encuentra el de Camarón de la Isla En San Fernando, Paco de Lucía en Algeciras, Rocío Jurado en Chipiona y Lola Flores en Jerez. Con la apertura de Alejandro Sanz Experience, se revivirá la pasión musical del artista en la tierra de su familia materna y situará este pueblo gaditano en el mapa internacional.

Imagen exterior del Museo Alejandro Sanz Experience compartida por el artista / Redes Sociales - Alejandro Sanz

Cómo será el museo de Alejandro Sanz

En la web de Turismo de Alcalá de los Gazules podrás conocer todos los detalles este museo, donde incluso hay un vídeo en el que el artista explica qué habrá en el museo. Los fans podrán hacer un fascinante recorrido para explorar los orígenes de Alejandro Sanz, sumergirse en los momentos clave de su juventud y hasta su influencia musical. En este espacio podrás viajar por los lugares de la adolescencia del artista, desde sus primeros pasos hasta que se convirtió en una estrella de la música.

Alejandro Sanz Experience será un homenaje a su dilatada carrera en el que las imágenes, los objetos, la iluminación y sobre todo la música dejen atmósferas sugerentes y donde los detalles de la vida y la obra de Alejandro Sanz afloran en cada uno de los espacios que lo componen. Un recorrido por su vida, a través de los objetos personales, de sus canciones, de las cartas de sus fans, de su labor solidaria, con los más necesitados y con el planeta, pero también en el que el visitante disfrutará de recuerdos interactivos que promueven el juego y el descubrimiento.

Otra parte importante será exposición de sus instrumentos musicales, pudiendo asistir a una selección única de guitarras, pianos y otros instrumentos que dieron vida a sus canciones más emblemáticas como La Música no se toca o El tren de los momentos.

Destaca también la Fanzone, un espacio interactivo para los fans de Alejandro Sanz, donde podrán encontrar juegos interactivos para poner a prueba sus conocimientos sobre la música y la carrera del artista. Además de disfrutar de sesiones de karaoke para cantar las canciones más populares del artista y sentirte como una estrella en el escenario.

Esta fanzone será el lugar perfecto para los amantes de la música y, por supuesto, tampoco faltará la Shop Experience para comprar recuerdos y productos inspirados en Alejandro Sanz y llevarte un buen recuerdo. Desde artículos exclusivos, merchandising oficial hasta álbumes, libros y prendas de vestir.