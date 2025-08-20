Así es este mercadillo petfriendly con decoración de fantasía que está a unos pasos de la playa de La Barrosa

Ya lo dice la canción de Amaral: “Aún quedan días de verano”. Así que como queremos que los exprimas al máximo, si todavía no has disfrutado de uno de los planes nocturnos con más encanto de la costa gaditana, quédate para descubrirlo. Se trata del mercadillo Besugo Market, un imprescindible de las noches de verano en Chiclana.

Este mercadillo se encuentra en la segunda pista de la playa de La Barrosa, junto a la Venta El Pino. A tan solo unos pasos de esta fabulosa playa, y a la sombra de los pinos, en un espacio con mucho encanto para que puedas pasear entre sus diferentes puestos a la fresca.

Este mercadillo es petfriendly, por lo que podrás ir acompañado de tus mascotas. Además, cuenta con un espacio solidario en el que todo lo que se recaude con tus compras irá destinado a asociaciones benéficas de mascotas. En cuanto a su horario, Besugo Market abre todos los días, de 20:00 a 01:00 horas, hasta el 7 de septiembre.