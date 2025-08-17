La fiesta ibicenca que no podrás perderte en Chiclana para ir despidiendo agosto

Imagen de archivo del ambiente de los Jardines de Urbisur durante una de los conciertos del verano

Pasarlo bien es uno de los principales requisitos que se piden cuando hay una fiesta, pero si esta es ibicenca, el siguiente es ir vestido de blanco. De esta manera, Chiclana lucirá sus mejores galas con este dresscode ibicenco, el próximo sábado 23 de agosto, para vivir la Fiesta Ibicenca Summer Sound.

Esta fiesta gratuita tendrá lugar en los Jardines de Urbisur, una zona ajardinada muy extensa donde podrás disfrutar de una velada inolvidable al aire libre. Durante esa noche el público podrá disfrutar de las actuaciones de hasta cuatro DJS: DJ Príncipe, DJ Cristian White, DJ Nazaret Sánchez y DJ La hija del Techno.

El evento festivo comenzará a partir de las 21:00 horas y “será la primera fiesta ibicenca juvenil que tendremos en Chiclana y en la que vamos a disfrutar por todo lo alto”, declaró Fede Díaz, delegado de Fiestas, quien animó a la ciudadanía a participar. “No puede faltar nadie, porque el ambiente va a ser magnífico. Eso sí, pedimos a los asistentes que vengan vestidos de blanco”, agregó.

Por su parte, Fau Montero, artísticamente conocida como ‘la hija del Techno’, agradeció al Ayuntamiento de Chiclana la oportunidad de participar en esta fiesta y resaltó que “vamos a traer buena música electrónica, además, de visibilizar a las mujeres en el mundo del arte. “Vamos a tener un evento superenergético y solo esperar que nos podamos ver todo el mundo en los Jardines de Urbisur”, comentó.