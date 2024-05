Uno de los mejores nuevos restaurantes de Europa está en este pueblo de Cádiz

“No hay palabras para describir lo que está consiguiendo este equipo, las dosis de felicidad y de satisfacción que nos produce seguir creciendo desde el rinconcito que amamos, como es Alcalá y su sierra, no se puede describir, no sabemos describirlo”, así es como se sienten en Mesón Sabor Andaluz tras el éxito de haberse posicionado en el Top 10 de la lista de Opinionated About Dining (OAD), como una de las mejores novedades en Europa.

Este restaurante de alta cocina en Alcalá del Valle no para de acumular éxitos. Este establecimiento ya cuenta con un Sol de la Guía Repsol y, su chef, Pedro Aguilera, fue elegido cocinero revelación en Madrid Fusión 2022. Ahora, el último de sus éxitos es que Mesón Sabor Andaluz ha sido incluido en la lista de OAD. Una oportunidad para que “Mesón y Alcalá del Valle se escuchen también fuera de nuestra tierra”, ha expresado desde su cuenta de Instagram.

30 Nuevos Mejores Restaurantes de Europa