Mesón Sabor Andaluz, el restaurante de alta cocina en Alcalá del Valle

Que en la provincia de Cádiz se come de maravilla no es ningún misterio. La gastronomía es uno de los principales atractivos por los que los visitantes eligen la provincia gaditana para organizar una escapada inolvidable. Si a esto le añades que podrás disfrutar de un entorno maravilloso como el que se respira en Alcalá del Valle, habrás conseguido la escapada ideal que tanto deseabas hacer.

El restaurante que te recomendamos hoy es Mesón Sabor Andaluz, que cuenta con 1 Sol de la Guía Repsol. Actualmente lo regenta el chef Pedro Aguilera, elegido cocinero revelación en Madrid Fusión 2022, y que ha seguido los pasos de sus padres, reinventado el concepto junto a ellos de sus inicios hace más de 25 años. Aquí desarrolla un menú de alta cocina tradicional en el que no pueden faltar productos de calidad de kilómetro cero como las verduras de temporada de su entorno, carnes a la brasa y guisos.

Mesón Sabor Andaluz también es Bib Gourmand de la Guía Michelin. “¡Nivelazo culinario en un pueblecito de la sierra de Grazalema! El restaurante, de esos que no dejan indiferente, presenta un ambiente rústico renovado y demuestra que ha ido “in crescendo” en la complejidad de su propuesta, pues da una vuelta de tuerca a la cocina tradicional mirando a la huerta desde la perspectiva de la identidad”, describe la reseña de la Guía Michelin. En cuanto a su carta, explican que ofrecen una de temporada con dos menús degustación “donde la proteína es solo el acompañamiento de las verduras y uno más dedicado a los grandes clásicos de la casa, como su popular rabo de toro guisado”.

Un plato que no pasa desapercibido por aquellos que se acercan hasta este restaurante a deleitarse con su exquisita gastronomía. De hecho, el chef Isidro López de Tiamar (Jerez) recomienda visitar este restaurante cuando le preguntan por una recomendación hostelera en la provincia de Cádiz. “Es uno de los sitios que me ha puesto los vellos de punta, donde he sentido que aquello era cocina de verdad. Pedro trabaja con productos kilómetro cero. El rabo de toro es increíble”.

Menú Mesón Sabor Andaluz

Este restaurante de alta cocina en la Sierra de Cádiz cuenta con varios tipos de menú para todos los gustos. El menú clásico está formado por dos aperitivos y cinco pases que conforma algunos de los platos más tradicionales del Mesón. El precio de este menú es de 45 euros por persona.

En cuanto al ‘menú nuestro entorno’, se ofrece una propuesta más personal, donde el producto y el entorno son los protagonistas. Un menú que representa el alma del Mesón Sabor Andaluz con más de 25 años de historia. Uno de ellos ofrece dos aperitivos y diez pases por 60 euros; y la segunda opción ofrece dos aperitivos y catorce pases por 80 euros por persona.