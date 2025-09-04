La mejor playa de Cádiz con olas orilleras busca los mejores skimmers de España

Las playas de Cádiz son perfectas para practicar deportes náuticos. Surf, paddle surf, kitesurf o windsurf, son algunas de las modalidades más destacadas de la costa gaditana. Sin embargo, existe una práctica deportiva que no pasa desapercibida en una de las playas de Cádiz con más magia del litoral.

Se trata del skimboard, “un deporte acuático a medio camino entre el surf y el skate, en el que el rider se desliza desde la orilla para surfear y truquear sobre olas que rompen cerca de la arena, sobre una tabla delgada y sin quillas”, señala la Federación Española de Surfing.

Esta disciplina, nacida en Laguna Beach (California), cuenta cada vez con más aficionados y profesionales en España, siendo Cádiz una de las provincias donde adquiere gran protagonismo. De hecho, una de sus playas, la del Faro de Trafalgar, ha sido seleccionada por su calidad de olas orilleras y su entorno natural, como puede verse en el siguiente vídeo de Juanlu González, uno de los riders más destacados en la provincia gaditana.

Por ello, del 5 al 7 de septiembre, esta playa gaditana será sede de la ‘Trafalgar Skim Contest 2025’, para celebrar el Campeonato de España y del Circuito Europeo. Un evento que busca designar a los mejores skimmers de España en las diferentes categorías. Se trata de un evento internacional que acogerá la segunda etapa del Euro Skim Tour 2025 y el Campeonato de España de Skimboard, consolidando a Barbate como referente de este deporte en auge.

Organizado por el Ayuntamiento de Barbate, en colaboración con la Empresa Pública Innovación y Desarrollo – Innobar-, la Asociación Española de Skimboard (AESKIM) y la Federación Española de Surf (FES); el campeonato reunirá a cerca de 80 skimmers de diferentes países europeos como Portugal y Francia, además de representantes nacionales y participantes de Brasil y México.

Programa del evento