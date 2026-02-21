La mayor exposición de muñecas se disfraza para celebrar el Carnaval de Chiclana: papelillos y serpentinas que recrean esta fiesta

Entre papelillos, antifaces y disfraces, las muñecas de María Emilia Lira, en Chiclana, celebran el Carnaval. La mayor exposición de muñecas, ubicada en la calle Segismundo Moret, representa con mucho color y alegría el carnaval de la localidad.

Con estas imágenes que ha compartido el alcalde de Chiclana, José María Román, en sus redes sociales, se puede apreciar que esta muestra pone en valor la creatividad, tradición e identidad de la fiesta carnavalesca chiclanera.

Como ya se hizo en Navidad, estas muñecas representan todos los eventos de la localidad. Así que, para este Carnaval, las muñecas de María Emilia Lira se han engalanado con sus mejores disfraces e incluso han creado una comparsa con ellas, recreando una actuación en la plaza Mayor.

Así que, si quieres visitar esta exposición, recuerda que la entrada es gratuita y que están abiertos de martes a domingo, de 10:00 a 14:00 horas; y de martes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas.