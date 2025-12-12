Así es la mayor exposición de muñecas que podrás visitar en Chiclana esta Navidad: más de 700 muñecas que te harán soñar

La Colección de Muñecas de María Emilia Lira es una de las más importantes de España, con más de 700 piezas originales entre muñecas, juguetes y casas de muñecas. Está formada por un tipo de muñeca y un periodo histórico muy preciso: la muñeca de cartón piedra y peluca fabricada entre 1930 y 1950.

Estas navidades te animamos a visitar esta exposición permanente que, en palabras de María Emilia, es “un conjunto de sueños, ya que en todas y en cada una se guarda el sueño de muchas niñas que las pudieron tener o solo desear”. Entre ellas también destacan reproducciones singulares de muñecas de porcelana de fabricantes franceses y alemanes del siglo XIX.

La muestra expositiva de estas muñecas se encuentra en pleno centro de Chiclana, en La Fábrica de la Luz, en la calle Segismundo Moret. Ahora en Navidad estas muñecas representan la tradición y lucen los trajes típicos por estas fechas. Se puede visitar de manera gratuita de martes a domingo, de 10:00 a 14:00 horas, y de martes a viernes de 18:00 a 20:00 horas. Los lunes permanece cerrado.