El mágico atardecer que enamora a Sara Carbonero está en esta playa de Cádiz

Sara Carbonero es una de las famosas que ha elegido este verano la costa de Cádiz para desconectar. Luz, calma, paz y conexión con el mar en uno de los rincones más especiales para la periodista, donde cada verano encuentra su momento de desconexión. Este rincón secreto, al que ella misma lo define como: “un lugar donde la magia sucede”, no es otro que las calas de Roche.

Su pasión por el mar, los atardeceres y su constante búsqueda del ‘slow life’ o vida lenta, la llevan a estar conectada con esta playa de Conil donde parece que el tiempo se detiene. El pasado mes de julio la periodista compartió su álbum más personal que refleja algunos de estos momentos que pudo vivir en este rincón gaditano.

Paseos por la orilla durante el atardecer, sintiendo los dorados rayos de sol en su piel y capturando estos momentos de calma junto al mar. Si hay algo que caracteriza a las calas de Roche es que son el lugar idóneo para disfrutar de estos momentos en la intimidad y con la privacidad que te aporta este salvaje rincón de Conil.

Al refugio de los acantilados encontrarás una dorada playa que cuenta con formaciones rocosas y donde se llegan a formar piscinas naturales al bajar la marea. Al caer la tarde, el cielo se tiñe de un anaranjado intenso, dejando imágenes de postal como las que la periodista Sara Carbonero ha compartido con sus seguidores este verano. Este espectáculo se puede contemplar desde la orilla o desde algunos de sus elevados acantilados.