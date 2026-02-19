Este es el lujoso hotel de Chiclana que vuelve a abrir con la llegada de la primavera: un paraíso de desconexión junto al mar

Con la llegada de la primavera, algunos hoteles de Novo Sancti Petri (Chiclana) ultiman los detalles para volver a abrir sus puertas. Es el caso del hotel Vincci Costa Golf 4*, que iniciará su nueva temporada el próximo 8 de marzo, ofreciendo una experiencia marcada por la amplitud de sus espacios, su propuesta gastronómica y su completo wellness spa. A partir de esa fecha, el establecimiento volverá a recibir huéspedes en el exclusivo entorno de Sancti Petri, invitando a redescubrir la serenidad, la naturaleza y el encanto de la Costa de la Luz.

El hotel Vincci Costa Golf 4* se integra en un complejo de 45.000 m2 de exuberantes jardines, que lo convierten en un auténtico refugio natural. Aquí, el ritmo lo marca el mar cercano y la amplitud de los espacios abiertos, pensados para disfrutar sin prisas de cada instante. El establecimiento dispone de 195 habitaciones, entre ellas 185 Junior Suite (todas con salón independiente y terraza) y 10 Suites de dos dormitorios con salón y terraza. Se trata de estancias amplias y luminosas que invitan a prolongar el descanso más allá de la playa.

Asimismo, todas las habitaciones están equipadas con conexión WiFi y televisiones con chromecast que permiten compartir contenidos personales (como series, películas o música).

Un exclusivo e imponente resort con spa para el disfrute y la tranquilidad

Vincci Costa Golf 4* es un verdadero paraíso natural. Entre sus instalaciones destaca su gran piscina exterior, rodeada de palmeras y hamacas, concebida como el epicentro de la vida al aire libre. Junto a ella, el Pool Bar ofrece una carta ligera y refrescante, perfecta para acompañar largas jornadas de sol con cócteles, platos informales y postres ideales para los días más cálidos. Además, el hotel dispone de una piscina infantil y otra exclusiva “adults only”, diseñada para quienes buscan un ambiente más tranquilo.

Para aquellos que buscan la máxima relajación, también se puede disfrutar de una piscina interior y de su Nammu Áreas Spa, que cuenta con 450 m2 en los que se pueden recibir diversos tratamientos de belleza como masajes corporales y faciales, hidroterapia, circuitos o rituales para relajar cuerpo y mente, una experiencia inolvidable. Estos espacios diferenciados permiten adaptar la experiencia a cada tipo de viajero, desde familias hasta parejas que desean desconectar de la rutina y el ruido de la ciudad.

Además, el complejo pone a disposición de sus huéspedes gimnasio y pistas de pádel exclusivas (gratuitas para los clientes alojados), así como un completo programa de animación para adultos y niños. Los más pequeños cuentan con su propio espacio en el Miniclub del hotel, donde se organizan actividades y propuestas de entretenimiento adaptadas a su edad, permitiendo que disfruten de sus vacaciones en un entorno seguro y dinámico mientras los adultos se relajan.

Espacios gastronómicos para todos los gustos

En su cafetería el concepto es “finger food” y también dispone de un restaurante buffet con una amplia variedad de platos para todos los gustos. Para quienes buscan un ambiente más distendido, está el Bar Bimbai, un espacio ideal para disfrutar de los mejores cócteles, bebidas y una variada carta snack en un entorno relajado y contemporáneo. Y si lo que se desea es algo más sofisticado, la opción entonces es el Restaurante El Mercado Night & Grill (abierto solo durante los meses de verano), con una apetitosa propuesta gastronómica basada en productos frescos de proximidad local.

Otro de los grandes sellos distintivos del hotel es su chiringuito en la playa, abierto desde el 24 de abril, a orillas del mar. Allí, especialidades como la fritura gaditana o el pescado fresco del día se disfrutan con el sonido de las olas como banda sonora, en una experiencia auténticamente atlántica con sabor andaluz.

El hotel cuenta con varios espacios para disfrutar de la gastronomía

Novedades para el verano

A partir del 1 de julio, el hotel amplía su propuesta con la apertura del Aloha Bar, un nuevo espacio tipo kiosko junto a las piscinas donde disfrutar de cócteles y zumos naturales en un ambiente distendido. Este espacio acogerá actividades como fiestas de la espuma, clases de baile o animadas saxofón pool parties, y ofrecerá servicio directo en hamaca para una experiencia aún más cómoda y personalizada.

También desde el 1 de julio, el establecimiento incorporará el nuevo Desayuno Gourmet en el restaurante de la piscina: una propuesta a la carta con productos de alta calidad, disponible hasta las 12:00 horas, pensada para quienes prefieren un desayuno tardío o tipo brunch, con un servicio más exclusivo.

Estas novedades, unidas a un entorno que permite practicar golf en los diversos campos de la zona, además de hípica, deportes acuáticos, senderismo o actividades de aventura, aprovechando el clima suave de la costa, lo convierten en un destino vacacional único.

Situado a tan solo 400 metros de la playa de La Barrosa y junto al campo de golf Novo Sancti Petri, el hotel se encuentra a 30 minutos de Cádiz y a 40 minutos del aeropuerto de Jerez de la Frontera, lo que lo convierte en una localización estratégica para descubrir algunos de los enclaves más atractivos de la provincia.