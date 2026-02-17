Estos son los restaurantes de Cádiz que han conseguido un Sol en la Guía Repsol 2026
Guía Repsol ha reconocido con dos Soles al restaurante Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle) y Mare (Cádiz) y La Carboná (Jerez) estrenan su primer Sol
La provincia de Cádiz vuelve a brillar en el universo gastronómico la Guía Repsol. La Gala de los Soles Guía Repsol, celebrada este lunes, 16 de febrero, en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, ha reunido a los chefs más destacados del país y los 83 nuevos Soles de España y Andorra. Con las nuevas incorporaciones, Andalucía suma un total de 77 restaurante galardonados: 60 con Un Sol, 14 con Dos Soles y 3 con Tres Soles. En esta edición, tres Soles de Repsol han ido a parar a las cocinas de Alcalá del Valle (Mesón Sabor Andaluz), Cádiz (Mare) y Jerez (La Carboná).
El restaurante de Pedro Aguilera y sus padres, José y Antonia, Mesón Sabor Andaluz, que ya tiene estrella Michelin, ha conseguido dos Soles Guía Repsol, reforzando así la calidad y el compromiso por su gastronomía de cercanía con los productos locales. "Mesón Sabor Andaluz eleva el producto humilde con una cocina emocional y familiar en Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz”, así lo definen desde Guía Repsol.
Por su parte, la ciudad gaditana vuelve a estar de enhorabuena. El restaurante Mare, capitaneado por el barbateño Juan Viu, que desde el pasado mes de noviembre brilla con su primera estrella Michelin, ahora brilla con más fuerza gracias a su primer Sol Guía Repsol. Este reconocimiento demuestra que el chef está en buena racha y que sigue acumulando éxitos.
El tercer Sol Guía Repsol ha ido a parar a Jerez, la Capital Gastronómica de España 2026. El reconocimiento se lo ha llevado el restaurante La Carboná, de Javi Muñoz, conocido como el chef del Sherry, quien ha estrenado su primer Sol en esta destacada guía gastronómica.
Soles gaditanos
TRES SOLES
- Aponiente, El Puerto de Santa María
DOS SOLES
- Mesón Sabor Andaluz, Alcalá del Valle
- Alevante, Chiclana
- El Campero, Barbate
- Lú Cocina y Alma, Jerez
- Mantúa, Jerez
UN SOL
- Mare, Cádiz
- La Carboná, Jerez
- Antonio, Zahara de los Atunes
- Atxa, Tarifa
- Casa Bigote, Sanlúcar
- Código de Barra, Cádiz
- El Alférez, El Palmar
- El Faro de El Puerto
- La Castillería, Vejer
- La Taberna del Chef del Mar, El Puerto
Reconocimiento a la cocina local
En el listado de este año, destacan proyectos que presumen de la enriquecedora unión entre cocinas regionales; ahora la fusión ya no es asiática, sino local. También son tendencia los menús cortos y dinámicos, que ganan terreno al menú degustación. Las barras gastro en las que se cocina frente al comensal crecen sin parar. Y en un sector habituado a horarios infinitos, la conciliación se materializa en restaurantes que optan por cerrar los fines de semana, por abrir sólo para comer o cenar, o libran cuatro días de siete.
“Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas. Las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector”, ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol.
