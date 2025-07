Laura Cuevas, de Cádiz y exconcursante de Supervivientes, confiesa cuál es su restaurante favorito de Chiclana: “Soñaba en Honduras con esta comida”

La playa de La Barrosa, en Chiclana, es uno de esos escenarios privilegiados de la costa gaditana donde poder disfrutar de una buena comida sin perder de vista el horizonte más azul. Ya sea desde los bares o restaurantes del paseo marítimo, así como de cualquiera de los chiringuitos que se despliegan por la zona de Novo Sancti Petri, podrás encontrar opciones para todos los bolsillos y paladares para disfrutar de una buena comida.

Entre recomendación y recomendación de creadores de contenidos, qué mejor que conocer la opinión de alguien de la tierra. Laura Cuevas, gaditana y exconcursante de la última edición de Supervivientes, que tras su participación en el programa y su divorcio está en Madrid viviendo su nueva vida, ha aprovechado su regreso a Chiclana para disfrutar de la comida de un restaurante con el que soñaba desde Honduras.

“Era imposible que yo viniera a Cádiz y no me parase en mi restaurante favorito de toda la provincia de Cádiz”, comienza diciendo Laura Cuevas en un vídeo publicado en su perfil de TikTok. “A lo mejor hay alguno mejor, pero yo no lo he probado”, indica la exconcursante de Supervivientes mostrando las vistas de la playa de La Barrosa desde el lugar donde se ubica Amares.

Del amor y el mar

De estos dos pilares nace este restaurante en la playa de La Barrosa bajo la dirección de Atenas Playa. Se encuentra en la calle Esturión, en la zona del Complejo Atlántico, en un espacio íntimo y con unas vistas al mar maravillosas. Tienen una carta donde han fusionado la comida tradicional con un toque de vanguardia, todo ello bajo la dirección del jefe de cocina: José Carbonell.

Platos muy sugerentes, basados en los productos del mar, sin olvidarse de los arroces ni de la tierra a la brasa. Arroces, pescaíto frito y carnes, son algunas especialidades que están incluidas en su amplia carta. Todo ello, acompañado de los mejores vinos de la tierra.