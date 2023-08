Una heladería en la playa de La Barrosa que "emociona" a los más golosos en Chiclana

Cuando el calor aprieta tratamos de buscar planes refrescantes para aliviar las altas temperaturas. Bañarnos en un río, ir a la playa, disfrutar de un día de diversión en un parque acuático o simplemente darnos un chapuzón en la piscina. Pero en verano no solo necesitamos planes refrescantes, también es tiempo de comer cosas más frescas como ensaladas, gazpacho, salmorejo o sandías. Ahora bien, si hay algo que no puede faltar en el día es un buen helado durante el postre.

Decimos postre, aunque el helado sienta bien a cualquier hora del día. De hecho, no hay mayor placer que pasear por la playa y terminar comiendo un sabroso helado mientras te delitas contemplando el atardecer. En la zona de la playa de La Barrosa existen varias heladerías que cuentan con una gran variedad de helados para todos los gustos y sabores. Así que si no se te ocurre ningún plan, te recomendamos andar por el paseo marítimo de La Barrosa y terminar comiéndote un rico helado al fresco.

Entre todas las heladerías que podrás encontrar en La Barrosa existe una que llama especialmente la atención. Se trata de Emozioni, una de las heladerías por excelencia de esta playa chiclanera en la que difícilmente podrás decantarte por un único sabor. Exactamente se ubica en la primera pista, junto al restaurante El Rincón del Pulpo.

Nada más asomarte al escaparate te sorprenderá la creatividad y la presentación de estos helados italianos. De hecho, los sabores te cautivarán visualmente antes de probarlos. No hay más que echarle un vistazo a la cuenta de Instagram para comenzar a salivar por estas delicias artesanales e italianas.

¿Qué os parece? Quien avisa no es traidor y ya avisamos que con solo una mirada comenzarías a salivar ante esta espectacular presentación. A diario esta heladería nos impresiona con sabores para no olvidar. Los últimos que podemos ver a través de sus redes sociales son: tarta de Baileys, sorbete de fruta del dragón, helado de regaliz al limón, helado de selva negra, etc.

Esta heladería artesanal situada en la playa de La Barrosa abre todos los días de 14:00 a 01:00 horas. Mientras que los viernes y los sábados su horario es de 14:00 a 02:00 horas. ¿Serás capaz de probar todos?